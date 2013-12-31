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В Приморье подать заявление в ЗАГС можно не вставая из-за компьютера
В работу краевого ЗАГСа активно внедряются электронные технологии. Новый термин «электронный архив ЗАГС» уже стал привычным для сотрудников. Все записи последовательно оцифровываются.
«Около четырех с половиной миллионов записей актов гражданского состояния мы перевели с бумажного носителя в электронный вид. Это намного ускоряет поиск необходимой информации. В отделах ЗАГС Приморского края и Владивостока установлены и продолжают устанавливаться программные комплексы «Электронная очередь», - рассказала директор департамента загс Приморского края Ольга АНДРОСОВА.
Стоит отметить, что ЗАГС включился и в государственную программу создания многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна».
Как сообщили в краевом ЗАГСе, жители Приморья стали активнее пользоваться электронной почтой для направления своих запросов. Кроме запросов приходят и письма со словами благодарности от граждан за оперативную работу специалистов по предоставлению необходимой информации или оформлению документов.
За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано около 80 тысяч актов гражданского состояния - это рождение, смерть, заключение и расторжение брака, усыновление и установление отцовства, перемена имени.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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