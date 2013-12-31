В Приморье больных будут возить на Ford и вертолете Bell

Новая партия автомашин скорой помощи отправилась на днях в районы Приморья. 23 «Форда» желтого цвета стали заключительной партией современных санитарных автомашин, которые поступили в край в 2013 году. Всего в уходящем году станции скорой помощи и лечебно-профилактические учреждения региона получили 100 новых спецавтомобилей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, 10 машин из новой партии получила станция скорой помощи Уссурийска, пять автомобилей отправились в Находку и три - в Партизанск. Две машины пополнили автопарк Лазовской центральной больницы и по одной автомашине – Хасанской, Яковлевской и Хорольской центральным больницам.

Отметим, что в конце прошлой недели новые «скорые» получили Артем, Михайловский район и станция СМП Владивостока.

Новые «Форды» - автомашины класса «В» и «С», они оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной неотложной помощи. Здесь есть дефибриллятор, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, кардиограф, аппарат ингаляционного наркоза, тележка-каталка со съемными носилками, носилки и многое другое.

Также совсем скоро в регионе появится воздушная скорая помощь. Как сообщили в департаменте здравоохранения, для обеспечения экстренной и специализированной медицинской помощи в крае будет приобретен вертолет марки Bell.

С его помощью будет обеспечен широкий спектр медицинского обслуживания в удаленных и труднодоступных районах. Вертолет может быть использован для перевозки спасателей и медицинского персонала к месту чрезвычайного происшествия.

газета "Золотой Рог", Владивосток.