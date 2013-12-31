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Губернатор Приморья недоволен реализацией закона "по трем детям"
Владимир Миклушевский пригрозил главам муниципалитетов отставкой за неисполнение законов о бесплатной передаче участков земли молодым и многодетным семьям.
"Я недоволен ситуацией с реализацией закона "по трем детям" (федеральный закон о передаче земли многодетным семьям - ИФ). Знаете не хуже меня, какая на сегодня ситуация с этим в крае", - сообщил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время предновогодней встречи с редакторами приморских СМИ.
По его словам, уже создана специальная комиссия во главе с первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО.
"За декабрь мы всех мэров через нее пропустили. Именно с целью, чтобы посмотреть, как они готовы не только к выполнению закона "по трем детям", но к исполнению вступающего в силу с 1 января 2014 года регионального закона о выделении земли молодым семьям и семьям с двумя детьми. Это закон, его надо исполнять. У нас все люди, которые стоят во главе муниципалитетов, обязаны исполнять законы. Если они исполнять их не будут, пойдут заниматься другим делом ", - сказал губернатор.
Ранее обеспокоенность с выделением земли многодетным семьям в Приморье выразили Минэвостокразвития. Рабочая группа ведомства, проработав во Владивостоке несколько дней, отметила, что в столице Приморья землю по федеральному закону получили лишь 127 семей из более чем 1670, стоящих в очереди - всего около 8%, в общем по краю - 47%.
В преддверие нового года Законодательное собрание Приморского края приняло в окончательном чтении закон, согласно которому молодые приморские семьи и семьи с двумя детьми также имеют право на получение земельного надела для строительства дома. Этот закон вступает в силу 1 января 2014 года.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-служба губернатора ПК.
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"пригрозил главам муниципалитетов" - Ах, какой он грозный то у нас. . . :-)))