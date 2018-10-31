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Олег Кожемяко сменил все руководство дорожной отрасли Приморья

31 Октября 2018, 16:44 | Приморье

Новые руководители краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства и предприятия «Примавтодор» приступят к работе уже на этой неделе, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с коллективом 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа в среду, 31 октября.

«У вас было два месяца, впереди зима, а ничего не сделано! Вы к чему ведете? А что весной будет – коллапс? У вас есть свои обязательства и полномочия, вы должны это сделать в срок. Организуйте работу 24 часа в сутки. Утвердите контракты и дайте деньги, чтобы люди работали. 2,6 миллиарда рублей у вас неосвоенных денежных средств. 400 миллионов без контрактов», - пояснил врио свои решения. При этом глава региона отметил, что в таких условиях вполне справедливы возмущения людей качеством и состоянием дорожного хозяйства: «Люди справедливо говорят – система не работает, дорог нет».

Врио губернатора осмотрел производственные цеха единственного на Дальнем Востоке авиаремонтного предприятия и пообщался с заводчанами. Один из первых вопросов, который ему задали, касался состояния дорог в муниципалитете.«Дороги, тротуары в населенных пунктах в ужасном состоянии. Ни ходить, ни ездить по ним невозможно», – пожаловались местные жители.

Олег Кожемяко согласился с тем, что состояние этой инфраструктуры в Приморье никуда не годится, и подчеркнул, что работа дорожников края требует переформатирования.  Переговорил с министром транспорта России Евгением Дитрихом, он рекомендовал опытного руководителя, который возглавит краевой департамент дорожного хозяйства. И на Примавтодор назначаю нового директора, он наш, приморский», – заявил врио губернатора.

«Я имею большой опыт работы в разных структурах, в том числе, и государственных. И главная проблема власти – подбирать нужных людей. Нужны специалисты, которые грамотно могут написать программу, наладить работу с муниципалитетами», – обозначил Олег Кожемяко.

После встречи Олег Кожемяко проинспектировал ремонт на мосту через реку Раковка в Уссурийске. Жители города опасаются, что сроки ремонта затянутся.

Как заверил руководитель подрядной организации, работы на объекте планируется завершить к 21 ноября. «Сейчас заделываем межпролетные швы, бетонируем тротуары, готовим к асфальтированию. До морозов эти работы закончим, затем займемся ремонтом подмостового пространства», – пояснил подрядчик.

Врио губернатора поставил задачу завершить асфальтирование и бетонирование моста до наступления устойчивых минусовых температур.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  руководство  ремонт  асфальтирование  инфраструктура  кадры  кожемяко  дорожная отрасль  строительство  транспорт 



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