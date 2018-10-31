Человеческому капиталу нужна питательная среда

По данным Приморскстата, численность трудоспособного населения в регионе уменьшается, а это значит, что новые проекты столкнутся с нехваткой рабочих рук

К 2025 году в Приморье только в территориях опережающего развития (ТОР) по оптимистичным прогнозам Минвостокразвития должно появиться более 23 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, новый персонал жизненно необходим предприятиям, создаваемым в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), а также для инвестпроектов, о которых сегодня заявляет российский и иностранный бизнес.

О качестве и количестве трудовых ресурсов в Приморском крае в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказала руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья БАУКОВА.

- Наталья Георгиевна, сегодня очень много говорят о развитии в крае новых проектов. Но, помимо финансовых инвестиций, не стоит забывать о том, что предприятия должны быть, в первую очередь, обеспечены кадрами. Между тем, цифры официальной статистики говорят о том, что количество трудоспособного населения в Приморском крае продолжает сокращаться?

- С одной стороны, по нашим оценкам, для развития человеческого капитала Приморский край обладает самыми благоприятными экономико-географическими условиями на Дальнем Востоке. Инфраструктурные объекты, построенные в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, принесли дополнительные преимущества для функционирования Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Проложены новые автомобильные дороги, формируется международный транспортный коридор.

При этом, с начала 2011 года в трудоспособном возрасте численность населения уменьшилась на 129,8 тыс. человек (на 10,6%), но увеличилась в возрасте моложе трудоспособного на 38,5 тыс. человек (на 12,8%) и в возрасте старше трудоспособного на 50,8 тыс. человек (на 12,1%). Эта ситуация привела к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. На конец 2017 года на 1000 человек трудоспособного возраста уже приходилось 738 граждан нетрудоспособного возраста (на конец 2010 года эта цифра составляла 588).

- Но рождаемость же понемногу растет, значит, есть надежда, что в ближайшем будущем ситуация изменится?

- С 2007 года мы действительно наблюдали рост рождаемости, который происходил, в основном, за счет увеличения числа повторных рождений. В значительной мере это результат введения выплаты материнского капитала, а так же благоприятная возрастная структура населения – число женщин основного детородного возраста (25-35 лет) находилось в фазе роста. Сейчас в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение родившихся в 90-х и, как следствие, мы констатируем уменьшение числа рождений с 2015 года.

- Каков на сегодняшний день средний возраст населения в Приморском крае?

- На начало 2018 года средний возраст составил 39,7 года, что на 1,1 года больше, чем на начало 2011 года. При этом женская и мужская части населения стареют по-разному. Из-за более высокой смертности и, соответственно, более низкого дожития мужчин до пожилых и старческих возрастов, средний возраст мужчин на начало 2018 года на 5,1 года ниже, чем женщин: 37 против 42,1.

За последние семь лет показатель продолжительности жизни в Приморском крае в целом вырос на 5,7% и в 2017 году достиг возраста 70,4 года (71 – в городской местности, 68,2 – в сельской). Ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 75,5 лет, что на 10 лет больше, чем у мужчин.

- Еще один очень актуальный вопрос – это отток населения. Он продолжается?

- Помимо естественного движения населения - на численность населения края и на его качественную структуру большое влияние оказывает миграция населения. Изучение возрастного состава мигрантов показывает, что самым мобильным неизменно является население в трудоспособном возрасте. С 2010 по 2017 годы из Приморья уехали в другие субъекты РФ 144,6 тыс. человек трудоспособного возраста, а прибыло в край – 112,6 тыс. человек данной возрастной категории.

Уезжают из Приморского края на постоянное место жительство в основном в другие субъекты Дальневосточного округа (33,5% общего числа выбывших в 2017 году), в Центральный (18,6%), Северо-Западный (14,4%), Сибирский (12%) и Южный (10,6%) федеральные округа. Одной из основных предпосылок, побуждающих к смене места жительства работающую квалифицированную часть населения, являются различия в уровне жизни. Население привлекают регионы, способные обеспечить более высокое качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ.

- Наталья Георгиевна, большинство инвестиционных проектов, которые сегодня начинают реализовываться в крае, позиционируются как высотехнологичные. Это значит, что для работы на новых предприятиях нужны кадры с новыми компетенциями. Поэтому очень важен образовательный уровень трудовых ресурсов.

- Безусловно, региональный человеческий капитал оценивается долей населения с определенным уровнем образования. Знания и навыки населения региона являются основанием в бизнес - конкурентоспособности региона и прогресса в будущем. Важность человеческого капитала региона отражается в глубине и широте образования, профессиональной подготовки, квалификации и профессий населения региона.

В Приморском крае доля высококвалифицированных кадров в общем числе квалифицированных в 2017 году составила 30,7% при среднем уровне по России 32,5%.

По данным обследования рабочей силы, большинство работников имеет образование среднее профессиональное или высшее. В последние семь лет их доля колеблется около 75%, в том числе высшее образование имеет около трети занятого населения в возрасте 25-64 лет. На каждую тысячу работников, занятых в общественном производстве, приходится 143 специалиста высшей квалификации, 180 – среднего звена и 250 квалифицированных рабочих.

Имеются различия и в уровне образования мужчин и женщин. Разница эта составляет 3-4% в пользу женщин. В последнее время этот разрыв увеличивается, но статусные позиции в экономической и политической жизни у женщин ниже, чем у мужчин – их заработная плата в среднем на треть ниже, а у женщин-руководителей - меньше на 15%.

- Чем лучше образовательная подготовка, тем меньше риск попадания в безработицу и короче ее продолжительность. Безработица – это актуальная для Приморья проблема?

- Радикальных изменений на рынке труда за последнее время не произошло – в крае наблюдается структурная безработица, вызванная несоответствием структуры спроса и предложения рабочей силы, как в территориальном, так и в отраслевом разрезе. Только в службы занятости края в 2017 году работодателями было заявлено о 60,8 тыс. вакансий, а численность безработных при этом составила 56,3 тыс. человек, что субъективно можно связать и с не отвечающей потребностям экономики структурой подготовки кадров.

За последние семь лет уровень общей безработицы имеет положительную тенденцию к снижению: с 9,5% в 2010 году до 5,4% в 2017 году.

Создание новых мест, а также замещение старых рабочих мест новыми создает спрос на человеческий капитал. Чтобы такое замещение работало на повышение эффективности использования человеческого капитала, необходимо создание высокопроизводительных рабочих мест, так как человеческий капитал развивается не только в процессе обучения, но и в процессе работы, совершенствуя профессиональные навыки.

- Уровень оплаты труда – также один из немаловажных факторов для развития экономики региона. Зарплаты в Приморье растут или пока такой тенденции не наблюдается?

- Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2017 году достигла 38 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом ее реальный рост составил 6,2%. При этом в структуре денежных доходов населения прослеживается тенденция сокращения доли оплаты труда работников и увеличения прочих денежных поступлений. Можно предположить, что это «теневой» фонд оплаты труда и иные доходы, которые оказывают негативное влияние на экономику в связи с недополучением ресурсов, которые могли бы быть использованы на стимулирование приоритетных расходов и поддержку реформ в социальной сфере.

Традиционно высокий уровень заработной платы в организациях рыболовства (5,5 прожиточного минимума трудоспособного населения); финансовой деятельности (5,2); электроэнергетики (4,1); производства прочих транспортных средств и оборудования (3,9); деятельность в области информации и связи (3,8); в организациях транспорта (3,7).

- В связи с тем, что уровень оплаты труда в различных сферах экономики значительно разнится, то и степень расслоения населения по уровню доходов растет?

- За последние пять лет в Приморском крае сокращается различие в доходах между богатыми и бедными, о чем свидетельствует снижение коэффициента фондов с 13,5 раза в 2012 году до 12,8 раза в 2017 году. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной политики является разработка программ по преодолению бедности населения. На протяжении последнего периода ежегодно количество бедных в Приморском крае снижается. Так, в 2010 году к данной категории относились 16,3% (320 тыс. человек) населения, а в 2017 году, по предварительным данным, – 14,7% (283 тыс. человек). В РФ за чертой бедности живет 13,2% населения.

- Оценивая качество человеческого капитала, нельзя не принять во внимание социальные условия. И в первую очередь жилищные…

- Надо отметить, что почти половина жилищного фонда Приморья построена в период с 1971 по 1995 годы. Это был период бурного жилищного строительства, в среднем за год вводилось по 860 тыс. кв. метров жилья. К сожалению, последние три года отмечается ежегодный спад жилищного строительства, в 2017 году было введено всего 412,1 тыс. кв. метров. Экономический кризис не прошел мимо и строительной отрасли. Сейчас на каждого жителя Приморского края приходится по 22,9 кв. метров жилья, на 10% больше показателя 2010 года. Но это меньше, чем в среднем на одного жителя Дальнего Востока (23,7 кв. метров) и одного россиянина (25,2 кв. метров).

ВОПРОС РЕБРОМ

- Наталья Георгиевна, что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы качество человеческого капитала улучшилось?

- Факторов здесь достаточно много. Это, безусловно, безопасная среда обитания, развитие системы здравоохранения и образования, обеспечение населения товарами и комплексом услуг, степень удовлетворения жилищными условиями, состояние социальной инфраструктуры оказывают воздействие на весь спектр социально-демографических характеристик, уровень и качество жизни населения.

Оценки, которые производились в разные годы, на разных статистических данных и для самых разных стран мира однозначно свидетельствуют, что экономическая отдача от человеческого капитала превышает отдачу от капитала физического. Поэтому будущее Приморья во многом будет зависеть от уровня здравоохранения, образования, подготовки квалифицированных кадров, их социального обеспечения, благоприятной окружающей среды.

Фото из архива

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.