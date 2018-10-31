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Врио губернатора Приморского края устроил разнос дорожникам

31 Октября 2018, 16:21 | Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу департамента дорожного хозяйства по восстановлению дорог, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

После чрезвычайной ситуации из-за августовских ливней департамент транспорта и дорожного хозяйства подготовил сметные расчеты по ликвидации последствий наводнения на общую сумму 590 миллионов рублей.
 
Но, несмотря на то что сметы были составлены, никто не потрудился их утвердить и приступить к восстановительным работам. «У нас работы должны пройти в 15 районах – от Пограничного до Пожарского. До настоящего времени сметы не проверены и, соответственно, не заключены госконтракты на выполнение аварийно-восстановительных работ. Примавтодор на 26 октября выполнил работы только на 59 миллионов рублей, работают без государственных контрактов, практически бесплатно. Ситуация доведена до абсурда», – заявил он.
 
Врио губернатора подчеркнул, что ситуация, когда каждый житель Приморья жалуется на дороги, недопустима. Если деньги предусмотрены – нужно ими грамотно распорядиться, чтобы работа была выполнена.
 
«У вас было два месяца, впереди зима, а ничего не сделано! Вы к чему ведете? А что весной будет – коллапс? У вас есть свои обязательства и полномочия, вы должны это сделать в срок. Организуйте работу 24 часа в сутки. Утвердите контракты и дайте деньги, чтобы люди работали. 2,6 миллиарда рублей у вас неосвоенных денежных средств. 400 миллионов без контрактов. Люди справедливо говорят – система не работает, дорог нет», – подчеркнул Олег Кожемяко, добавив, что привлечет к контролю за дорожными работами общественных помощников. 
 
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: транспорт  рубль  кожемяко  дороги  строительство  департамент  авария  приморье  ремонт 



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