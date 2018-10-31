Правильные решения принимаются быстро

Блок социальных мер и передача полномочий – депутаты Приморья совершенствуют законодательство

На своем октябрьском заседании парламент Приморья продолжил тренд на совместную работу с исполнительной властью. Администрация края прислушалась к предложениям, которые депутаты нынешнего созыва ЗС ПК озвучивали с самого начала своей работы. А парламентарии обеспечили скорейшее принятие подготовленных в «белом доме» законопроектов, цель которых – усилить защищенность приморцев.

Именно поэтому, как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, ключевыми вопросами состоявшейся 24 октября сессии стали социальные законопроекты, затрагивающие различные категории граждан.

«Дети войны» - теперь официально

Через несколько недель парламент Приморья начнет рассматривать проект бюджета на 2019 год. Поэтому на двух последних заседаниях ЗС ПК депутаты расширили перечень мер социальной поддержки приморцев, чтобы новые расходы были учтены в финансовом плане. И главной новацией в сфере социальной политики станет присвоение официального статуса «детям войны» - гражданам, рожденным в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Приморского края. Соответствующий краевой закон, внесенный врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО, депутаты Законодательного Собрания приняли во втором и третьем чтениях 24 октября.

Документом предусмотрено расширение перечня денежных выплат, компенсаций для данной категории граждан, а также освобождение от некоторых видов налогов. По предварительным расчетам, в число «детей войны» в Приморском крае попадает 112,5 тысяч человек, причем часть из них ранее не имела никаких льгот.

- Хочу обратить внимание на беспрецедентность мер поддержки, которые предложены ко второму чтению. Это ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, 100-процентная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также предоставление льготы по транспортному налогу, – рассказал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

Другой вопрос, от которого также зависит благополучие пожилых людей, краевые законодатели рассмотрели сразу в трех чтениях. Речь идет о величине прожиточного минимума пенсионера, необходимой для расчета региональной доплаты к пенсии тем, у кого она меньше прожиточного минимума. В будущем году прожиточный минимум увеличен почти на 10 процентов и составит 9988 рублей. По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в 2019 году доплату к пенсии будут получать почти 64 тысячи пожилых приморцев, а расходы краевого бюджета на ее выплату составят почти 2 млрд рублей.

Больше детей – больше мер поддержки

Помимо пожилых приморцев, дополнительную поддержку вскоре получат и юные жители края. На октябрьской сессии парламент региона окончательно одобрил пакет законов, направленных на создание лучших условий для семей с детьми.

Одним из таких документов стали изменения в краевой закон о социальной поддержке льготников. Теперь многодетным семьям с низким достатком будет предоставляться компенсация расходов на подготовку детей к школе – это ежегодная денежная выплата в размере до 5 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Получателями новой выплаты смогут стать более 5,6 тысяч многодетных семей Приморья с доходом ниже величины прожиточного минимума, в которых воспитываются более 18 тысяч детей школьного возраста. Ожидаемые расходы краевого бюджета на новую меру социальной поддержки составят почти 92 млн рублей ежегодно. Кроме того, для многодетных семей с низким достатком теперь предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового или грузового автомобиля с небольшой мощностью двигателя.

Весомыми мерами поддержки семей с детьми также должно стать обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4 классов приморских школ – обращение к врио губернатора по этому вопросу депутаты рассмотрели в числе дополнительных вопросов повестки заседания. А для учащихся средних профтехучилищ, которые проживают в общежитиях, горячее питание уже становится реальностью – 24 октября депутатами в трех чтениях утверждены необходимые поправки в закон «Об образовании в Приморском крае». В ряде образовательных учреждений необходимо будет провести организационные мероприятия – оборудовать столовую.

- Депутаты приняли ряд законопроектов, которые предполагают достаточно серьезное финансирование. Однако в последние годы динамика доходной части бюджета Приморского края была положительной, и в 2019 году, думаю, эта тенденция сохранится. Все новые социальные инициативы выверены и, как нас уверяют представители администрации, подкреплены необходимым финансированием, - подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей КУЗЬМЕНКО.

Тарифы на проезд отдали городам

Несколько законодательных инициатив, одобренных приморскими депутатами 24 октября, касались стоимости транспортных услуг для приморцев. Так, изменения в краевой закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», вводят компенсацию на авиаперелеты по внутрикраевым линиям для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также ряда других категорий граждан. Компенсация в размере 50 процентов от стоимости билета, но не более 20 тысяч рублей в год, будет доступна для жителей Дальнегорска, Дальнереченска и Дальнереченского района, Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Пожарского и Тернейского районов.

- Закон призван повысить степень защищенности льготников федерального и краевого регистров, проживающих в муниципалитетах Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, - подчеркнул председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

Еще один вопрос касался передачи с краевого на муниципальный уровень полномочий по установлению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом в границах муниципального образования. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами ЗС ПК во втором и третьем чтениях. Таким образом, тарифы на проезд в общественном транспорте на 2019 год будут устанавливать власти городов и районов Приморья, а не профильный департамент краевой администрации.

- Во втором чтении мы приняли поправки, которые позволят органам местного самоуправления не только устанавливать экономически обоснованные и социальные тарифы на проезд, но также предусмотреть в местном бюджете расходы на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, - отметил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

Агломерации вернули землю

Если инициативе по поводу земельных участков для резидентов СПВ лишь предстоит обрести статус федерального закона, то на краевом уровне «земельный» вопрос уже решен. Законопроект, принятый в трех чтениях на октябрьском заседании ЗС ПК, возвращает право распоряжаться неразграниченными земельными участками на территории Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов муниципальным властям. Напомним, что после создания в 2014 году Владивостокской агломерации это право было передано краевому департаменту земельных и имущественных отношений, работа которого вызывала немало нареканий со стороны граждан. Прежде существовавший порядок будет восстановлен с 1 января 2019 года.

При обсуждении законопроекта профильным комитетом представители Владивостока и Надеждинского района обратили внимание на необходимость дополнительного финансирования на оборудование рабочих мест и прием на работу сотрудников, которые будут выполнять переданные полномочия. В то же время, все доходы от передачи земли в собственность и аренду поступают в бюджеты муниципальных образований, поэтому решение Законодательного Собрания станет для них хорошим подспорьем.

- Для депутатов важно, чтобы при передаче полномочий не произошло коллапса. В краевом департаменте находится очень много заявлений по земельным участкам, и очень важно, чтобы муниципалитеты справились с этим объемом работы. Для исполнения этих полномочий необходимо создать рабочие места, вернуть специалистов, которые раньше занимались этими функциями, - отметил председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

КРОМЕ ТОГО

Резидентов СПВ избавят от споров

24 октября депутаты Приморья вышли с законодательной инициативой к коллегам из Государственной Думы РФ. Предложенные приморцами поправки в федеральный закон «О свободном порте Владивосток» должны предотвратить возникновение земельных споров между резидентами СПВ.

Сегодня нет никаких юридических препятствий для согласования инвестпроектов разных компаний на одном и том же земельном участке и включения их в реестр резидентов Свободного порта Владивосток. И теоретически возможна ситуация, когда компания, желающая получить статус резидента, заявит права на земельный участок, уже занятый зарегистрированным резидентом СПВ. Этот пробел в законе «О свободном порте» как раз и предлагают устранить депутаты Приморья. Кроме того, на сегодняшний день не установлена единая типовая форма соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток.

- Наша законодательная инициатива направлена на оптимизацию процедуры заключения соглашений об осуществлении деятельности и получения статуса резидента Свободного порта Владивосток. На законопроект есть положительное заключение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, - сообщил коллегам депутат Всеволод РОМАНОВ.

- Поправки, которые предлагается внести в федеральный закон, призваны увеличить инвестиционную привлекательность Приморья и защитить как интересы потенциальных инвесторов, так и экономические интересы государства на Дальнем Востоке, - отметила депутат Юлия ТОЛМАЧЕВА.

На фото: Ключевыми вопросами состоявшейся 24 октября сессии стали социальные законопроекты, затрагивающие различные категории граждан.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.