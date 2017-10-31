Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
Шестилетний контракт с Александром ХИЖИНСКИМ закончился 24 октября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
У главного судьи Приморского края Александр Хижинский на днях истекли его полномочия в качестве председателя краевого суда. В настоящее время он находится в отпуске. Обязанности председателя Приморского краевого суда в настоящее время исполняет заместитель Александр ДОРОХОВ, сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.
Как уточнили в пресс-службе Приморского краевого суда, о почетной отставке Александра Хижинского, если таковая состоится, будет официально сообщено позднее.
Напомним, что Александр Хижинский возглавлял Приморский краевой суд на протяжении последних 12 лет. Дважды на эту должность его назначал Президент РФ.
Новости тематики
- В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
- В Приморье придет потепление
- В Приморье 10 ноября закроется период навигации маломерных судов
- Начальника УМВД по Приморью может уволить только Президент РФ
- Завтра в Приморье будет ясная и прохладная погода
- В Приморье впервые в истории Военно-космических Сил России выполняются полёты российско-индийских экипажей
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- В Приморье ночью будет холодно
- Общественные деятели и бизнесмены поздравили Приморский край с 79-летием
- Приморцам представят нового начальника краевого ФСИН
Новости раздела
- Регион примет только "зеленые" инвестиции
- В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
- В Приморье придет потепление
- Желающим предлагается выжить в тайге
- В Приморье 10 ноября закроется период навигации маломерных судов
- Начальника УМВД по Приморью может уволить только Президент РФ
- Пиф-паф, ой-ой-ой!
- В Приморье идут активные посадки. Деревьев
- Охранная грамота природы
- Дружим экологией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Крепость Владивосток пала
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект