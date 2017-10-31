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В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя

31 Октября 2017, 18:00 | Приморье

Шестилетний контракт с Александром ХИЖИНСКИМ закончился 24 октября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

У главного судьи Приморского края Александр Хижинский на днях истекли его полномочия в качестве председателя краевого суда. В настоящее время он находится в отпуске. Обязанности председателя Приморского краевого суда в настоящее время исполняет заместитель Александр ДОРОХОВ, сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

Как уточнили в пресс-службе Приморского краевого суда, о почетной отставке Александра Хижинского, если таковая состоится, будет официально сообщено позднее.

Напомним, что Александр Хижинский возглавлял Приморский краевой суд на протяжении последних 12 лет. Дважды на эту должность его назначал Президент РФ.

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Теги: приморье  суд  председатель 



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