В Приморье придет потепление

В южной части края потеплеет на 2–4 градуса, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Завтра днем над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. Не исключено, что в южной половине края станет еще на 2–4 градуса теплее.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки осадков не ожидается. Максимальная температура составит +10…+13 °C, ночь на среду будет теплее прошедшей на 2–4 градуса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.