В Приморье 10 ноября закроется период навигации маломерных судов

Данное распоряжение подписал врио губернатора края, сообщает деловая газета «Золотой Рог»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в соответствии с распоряжением врио Губернатора Приморского края от 30 октября 2017 года № 173-рг «О закрытии навигационного периода для плавания на маломерных судах на водных объектах Приморского края» и решением комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 10 ноября 2017 года закрывается навигация маломерных плавательных средств.