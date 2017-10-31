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Начальника УМВД по Приморью может уволить только Президент РФ

31 Октября 2017, 16:10 | Приморье

Недавно в региональных СМИ появилась информация о заявление об отставке Николая АФАНАСЬЕВА в связи с уходом на пенсию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

30 октября информационный портал VL.ru сообщил, начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев написал заявление об отставке в связи с уходом на пенсию.

Данную информацию не подтвердили в пресс-службе краевого УМВД, однако сказали, что Николай Николаевич находится в настоящее время в отпуске и в ближайшее время снова приступит к работе.

Добавим, что Николая Афанасьева президент РФ назначил начальником УМВД России по Приморскому краю в феврале 2013 года. Данные контракты с госслужащими заключаются на 5 лет, поэтому в ближайшие полгода Владимир ПУТИН должен либо продлить контракт либо нет с действующим начальником.

Досье «Золотого Рога»

Николай Николаевич Афанасьев служит в правоохранительных органах с 1979 года. С 2004 года работал в должности первого заместителя начальника управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД Российской Федерации назначен на должность первого заместителя начальника управления — начальника полиции Управления МВД России по Амурской области. Имеет дипломы об окончании Новосибирской средней школы милиции МВД СССР и Хабаровской высшей школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД Российской Федерации. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото 25.мвд.рф

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: умвд  Путин  назначение  начальство  указ 



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