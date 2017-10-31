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Желающим предлагается выжить в тайге

31 Октября 2017, 16:30 | Приморье

Уникальное разнообразие природы Приморского края делает его чрезвычайно привлекательным для туристов, охотников, ученых и просто любознательных людей. В крае успешно развиваются охотхозяйства, которые создают базу для спортивно-охотничьего туризма, а обилие национальных парков и заповедников дают старт научно-познавательному туризму.

Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, эти туристические направления раскрываются для гостей и жителей региона. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает активным туристам подборку предложений туристических компаний, которые помогут интересно провести выходные в сердце Уссурийской тайги.

Туристы Приморского края могут принять участие в экстремальном туре в тайгу, который включает выживание в диких условиях. Организаторы научат добывать пищу, находить чистую воду, разжигать костер, ориентироваться в лесу, различать следы диких животных, предсказывать погоду и устраивать безопасный ночлег.

Маршрут начинается в селе Дальний Кут Красноармейского района со знакомства с коренным населением. Именно коренное население Приморья с незапамятных времен занимается таежными промыслами, обеспечивая себя всем необходимым за счет продукции леса. Очень часто промысловики месяцами живут вдали от цивилизации, добывая ценное сырье и продукты в суровых условиях тайги. Благодаря этому местный народ накопил знания и навыки выживания в дикой природе. Участникам тура предоставляется уникальная возможность перенять многовековой опыт аборигенов Приморья и научиться обеспечивать себе комфортное существование в условиях дикой тайги. Путешественники пройдут несколько мастер-классов по выживанию в условиях дикой природы.

Как насчет охоты в заповеднике?

Одна из отличительных особенностей флоры и фауны Приморского края – большое число эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней. Именно поэтому на территории региона расположено много заповедников, обитатели которых могут стать достоянием фотоохотников.

Одним из таких мест Приморского края, которое с радостью поймают в объектив фототуристы, является скалистое побережье Сихотэ-Алинского заповедника. Красота и спокойствие заповедных кордонов, рек и озер, отвесных скал и песчаных пляжей, сопок и прозрачного ледяного моря станет залогом красивых снимков. А если путешественникам повезет, во время тура на заповедных тропах им встретятся дикие животные.


 

На кордоне «Благодатное» широкое песчаное побережье сменяется болотами, затем глухой чащей леса с огромными лиственницами и дубовым криволесьем. На мысе Северном растут карликовые березы и альпийские эдельвейсы, отсюда видно самое большое на северном побережье рифовое лежбище тюленей-ларг. А рядом с кордоном «Голубичный» располагается сопка Каланча, откуда открывается живописный вид.

Любителей речной рыбалки зовут на Журавлевку

Охотхозяйство в верховьях реки Журавлёвки Чугуевского района предлагает рыбакам и их семьям отдых в живописном и уединенном месте посреди Уссурийской тайги в 450 км от Владивостока.

Туристы могут заселиться в охотничьих домиках, оборудованных печами-каменками. В их распоряжении находится еще и баня, которую нужно будет протапливать самостоятельно. Организаторы предупреждают, что если у путешественников нет навыков и опыта проживания в таежных домиках и нет опыта езды по таежным дорогам, лучше взять с собой более опытного друга или знакомого. Заядлым рыбакам сторож охотбазы подробно расскажет, в какое время суток и где лучше всего ловится самая большая рыба реки Журавлевки.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: туризм  туры выходного дня  экология 













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