Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Желающим предлагается выжить в тайге
Уникальное разнообразие природы Приморского края делает его чрезвычайно привлекательным для туристов, охотников, ученых и просто любознательных людей. В крае успешно развиваются охотхозяйства, которые создают базу для спортивно-охотничьего туризма, а обилие национальных парков и заповедников дают старт научно-познавательному туризму.
Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, эти туристические направления раскрываются для гостей и жителей региона. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает активным туристам подборку предложений туристических компаний, которые помогут интересно провести выходные в сердце Уссурийской тайги.
Туристы Приморского края могут принять участие в экстремальном туре в тайгу, который включает выживание в диких условиях. Организаторы научат добывать пищу, находить чистую воду, разжигать костер, ориентироваться в лесу, различать следы диких животных, предсказывать погоду и устраивать безопасный ночлег.
Маршрут начинается в селе Дальний Кут Красноармейского района со знакомства с коренным населением. Именно коренное население Приморья с незапамятных времен занимается таежными промыслами, обеспечивая себя всем необходимым за счет продукции леса. Очень часто промысловики месяцами живут вдали от цивилизации, добывая ценное сырье и продукты в суровых условиях тайги. Благодаря этому местный народ накопил знания и навыки выживания в дикой природе. Участникам тура предоставляется уникальная возможность перенять многовековой опыт аборигенов Приморья и научиться обеспечивать себе комфортное существование в условиях дикой тайги. Путешественники пройдут несколько мастер-классов по выживанию в условиях дикой природы.
Как насчет охоты в заповеднике?
Одна из отличительных особенностей флоры и фауны Приморского края – большое число эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней. Именно поэтому на территории региона расположено много заповедников, обитатели которых могут стать достоянием фотоохотников.
Одним из таких мест Приморского края, которое с радостью поймают в объектив фототуристы, является скалистое побережье Сихотэ-Алинского заповедника. Красота и спокойствие заповедных кордонов, рек и озер, отвесных скал и песчаных пляжей, сопок и прозрачного ледяного моря станет залогом красивых снимков. А если путешественникам повезет, во время тура на заповедных тропах им встретятся дикие животные.
На кордоне «Благодатное» широкое песчаное побережье сменяется болотами, затем глухой чащей леса с огромными лиственницами и дубовым криволесьем. На мысе Северном растут карликовые березы и альпийские эдельвейсы, отсюда видно самое большое на северном побережье рифовое лежбище тюленей-ларг. А рядом с кордоном «Голубичный» располагается сопка Каланча, откуда открывается живописный вид.
Любителей речной рыбалки зовут на Журавлевку
Охотхозяйство в верховьях реки Журавлёвки Чугуевского района предлагает рыбакам и их семьям отдых в живописном и уединенном месте посреди Уссурийской тайги в 450 км от Владивостока.
Туристы могут заселиться в охотничьих домиках, оборудованных печами-каменками. В их распоряжении находится еще и баня, которую нужно будет протапливать самостоятельно. Организаторы предупреждают, что если у путешественников нет навыков и опыта проживания в таежных домиках и нет опыта езды по таежным дорогам, лучше взять с собой более опытного друга или знакомого. Заядлым рыбакам сторож охотбазы подробно расскажет, в какое время суток и где лучше всего ловится самая большая рыба реки Журавлевки.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Желающим предлагается выжить в тайге
- Пиф-паф, ой-ой-ой!
- Земля четырех кошек
- Приморцев приглашают окунуться в богемную среду Ленинграда…
- Приморские фишки
- В туристической индустрии важен системный подход
- Приморцев приглашают насладиться хрупкой красотой бабочек…
- Туристы подсели на колеса
- Туры выходного дня
- Посмотреть на Пидан со стороны…
Новости раздела
- Регион примет только "зеленые" инвестиции
- В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
- В Приморье придет потепление
- Желающим предлагается выжить в тайге
- В Приморье 10 ноября закроется период навигации маломерных судов
- Начальника УМВД по Приморью может уволить только Президент РФ
- Пиф-паф, ой-ой-ой!
- В Приморье идут активные посадки. Деревьев
- Охранная грамота природы
- Дружим экологией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Крепость Владивосток пала
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект