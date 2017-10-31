Пиф-паф, ой-ой-ой!

Состояние охотничьего туризма в Приморье оставляет желать лучшего

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы на территории региона предполагается появление туристско-рекреационных комплексов, неотъемлемой частью которых должны стать охотхозяйства. Их туристический потенциал, по словам экспертов, можно развить не только в сфере индивидуальных, но и массовых туров, ориентированных на охоту. В настоящий момент данное направление развивается нединамично, несмотря на растущие туристические потоки.

О причинах этого с деловой газетой «Золотой Рог» побеседовал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий ПАНКРАТОВ.

- Экологический туризм – один из наиболее привлекательных туристических магнитов Дальнего Востока, и каждый субъект реализует этот потенциал по разным направлениям. Дмитрий Васильевич, смогут ли охотхозяйства Приморья встроиться в этот вид туризма?

– Перспективы экологического туризма для охотхозяйств открываются обширные. Их территории распределены по всему краю, и охотпользователи могут предлагать гостям различные туристические продукты, начиная от экологических туров и заканчивая сплавами по горным рекам. Здесь можно развивать фотоохоту, прокладывать интересные пешие маршруты, предлагать сопутствующие услуги. Помимо этих направлений большой потенциал остается и у охотничьих туров. В Приморском крае идет организация охоты на самый крупный подвид кабана – уссурийского, на экзотических для России гималайского медведя и пятнистого оленя, а также на других трофейных животных и пернатую дичь.

– Тем не менее из 98 охотхозяйств региона охотничий туризм развивают только два. В чем причина столь низкой активности?

- Охотпользователи Приморского края находятся в очень выгодном положении по сравнению с охотпользователями других регионов России: плотность охотничьих животных в крае намного выше, чем у других субъектов. Видимо, такая ситуация расслабляет владельцев охотхозяйств: они, не прилагая больших усилий, продают разрешения и путевки на все виды животных, которые присутствуют на их территории, зарабатывая таким образом. Наверное, в силу определенного консерватизма, им кажется этого достаточно.

Но давайте обратимся к опыту дальневосточного соседа – Магаданской области. Въездной туристический поток территории намного меньше, чем в Приморье, зато охотничье направление развито в разы лучше. В Магадан приезжают не только россияне, но и иностранцы, целью которых становится добыча медведя, снежного барана, лося – престижного трофея, о котором мечтают многие охотники. В Приморье тоже есть экзотические виды, которыми можно с гордостью пополнить трофейную коллекцию, но это направление необходимо рекламировать и создавать условия для туристов. Да, в нашем крае у охотпользователей базы лучше, чем в Магаданской области, но массовый туризм требует максимально комфортных домиков с горячим водоснабжением и современным санузлом. А таким обеспечением могут похвастаться лишь 20-30% всех охотхозяйств. Не добавляет туристической привлекательности охотугодьям и отсутствие инфраструктуры – дорог и придорожных гостиниц, в которых турист мог бы остановиться на пути из столицы края. Я сам столкнулся с этим, когда ездил с проверкой на север Приморья – с гостиницами в этом районе ситуация очень напряженная.

– Охотничий туризм предполагает получение разрешений на охоту. Сложна ли процедура оформления этих документов?

– Для получения разрешения на охоту необходимо иметь при себе охотничий билет единого федерального образа (не путать с членским охотничьим билетом), наличие которого говорит о том, что владелец знает правила охоты, знаком с техникой безопасности при обращении с оружием, ознакомлен с охотничьим минимумом. Также необходимо разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка – договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Для иностранных граждан охотничий билет не требуется, им достаточно заключить договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотпользователем и иметь разрешение органов внутренних дел на провоз оружия.

Механизм выдачи разрешений следующий: после утверждения квоты добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего хозяйства по видам животных охотпользователи получают в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края бланки разрешений для выдачи их охотникам. Охотники пишут заявление соответствующему охотпользователю и в течение пяти дней получают эти разрешения. Лучше связываться с владельцами охотугодий заранее – квоты ограничены.

КСТАТИ

Присутствие в охотничьих угодьях Приморского края с оружием без разрешения на добычу охотничьих животных и путевки влечет за собой административную ответственность от 500 до 4000 руб. В случае незаконной добычи охотничьих животных браконьеру придется возместить ущерб за незаконную добычу. Так, за добычу самца кабана необходимо заплатить 45 тыс. руб., за самку – 75 тыс. руб., самца косули – 60 тыс.руб, самку - 100 тыс.руб. Добыча оленей (изюбря и пятнистого) и медведей кроме исков за незаконную добычу предусматривает еще и уголовную ответственность с конфискацией орудий незаконной охоты (автотранспорт, оружие и т.д.). Если же охотник решил пострелять в закрытый для охоты сезон, он может лишиться права охоты на срок до трех лет. А если он при этом добудет копытное или краснокнижное животное, это чревато уголовной ответственностью за незаконную охоту.

На фото: Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов: «Перспективы экологического туризма для охотхозяйств открываются обширные. Но они многие направления практически не развивают».

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.