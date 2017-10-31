В Приморье идут активные посадки. Деревьев

Продолжает успешно осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. В ходе Года экологии она реализуется через осуществление множества мероприятий, нацеленных на поддержку высокого качества природного комплекса региона.

Сначала этого года, по данным департамента лесного хозяйства Приморья, в ходе многочисленных акций, в крае было высажено уже более двух миллионов саженцев различных пород деревьев на площади около 700 га. Это более чем по одному дереву на каждого приморца.

Особенно значительными были массовые лесопосадки пихты и корейской сосны, которые призваны восстанавливать значительно поредевшие в результате постоянных многолетних рубок леса таежных районов - Тернейского, Пожарского, Красноармейского, Чугуевского, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Партизанского, Шкотовского. Деревья высаживались на пустырях, на местах бывших свалок и опустошительных палов, на улицах и в скверах городов и поселков.

В ходе осенней экологической акции «Живи лес!» ученики ряда школ края заложили новые аллеи хвойных деревьев. Причем многие из саженцев высаживались как именные.

Благодаря осенним посадкам Года экологии зеленый наряд Приморского края в целом увеличится на 3,5 миллионов деревьев.

Проект генплана пытается пощадить леса

В преддверии публичных слушаний проекта нового генплана Владивостока экологические «экстремисты» и отдельные общественные организации пытаются их сорвать под предлогом того, этим документом делается попытка закрепить ускорившееся уничтожение городских лесов, которые сегодня все еще растут на площади около 35 тысяч городских га.

Судя по выставленным на обозрение документам, под топор предполагается отдать большую часть полуострова Саперный на о. Русском, значительные территории вдоль Уссурийского залива, которые пойдут под малоэтажную застройку, и некоторые другие пока еще лесные территории.

Сторонники же нового генплана наоборот считают, что он упорядочит застройку и спасет леса города от чрезмерной застройки, которую пытаются «протолкнуть» многочисленные инвесторы, желающие осуществлять свои идеи на территории города. Проект изменения генплана предлагает установить функциональные зоны лесов города на территории общей площадью в 20 635 гектаров, а общая площадь территориальных зон лесов в проекте правил землепользования и застройки может составить 18 055 гектаров.

Вероятно, площадь лесов, которые будет решено сохранить, в окончательном варианте градостроительных документов будет несколько скорректирована. Однако утверждения, что «владивостокский лес» будет «обнулен», не имеют никаких оснований. Так, только к лесопарковой зоне авторы нового проекта предложили отнести 875 га.

Леса в крае «под крыло» возьмут беспилотники

Внедряемую в Приморском крае WWF России совместно с компанией «М.Видео» и сообществом предпринимателей «Бизнес Молодость» систему космического мониторинга незаконных рубок «КЕДР» решено дополнить комплексом беспилотников.

Такое дополнение позволит профильным службам органов управления лесами эффективно осуществлять мониторинг лесов и оперативно в корне пресекать нелегальные рубки и пожары в уникальных кедрово-широколиственных лесах.

Сейчас первые беспилотные комплексы вертолетного типа уже поступили в распоряжение сотрудников WWF и разработчиков системы «КЕДР» и опробуются в Приморском и Хабаровском краях. В первую очередь планируется их оснащение программным обеспечением. В начале этого месяца состоялось первое успешное полевое тестирование БПЛА оперативной мобильной группой лесного надзора Хабаровского края совместно с WWF России и разработчиками системы «КЕДР».

Руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF Дмитрий СЫЧИКОВ отметил, что: «До появления беспилотников инспекторам для проверки информации о потенциальных нарушениях лесного законодательства приходилось преодолевать расстояния по тяжелому лесному бездорожью. Теперь можно с воздуха проверить наличие признаков лесного браконьерства и сэкономить драгоценное время. Беспилотник в полете непрерывно ведет запись фото и видео материалов, и в случае обнаружения незаконной рубки, эти данные могут быть использованы как доказательная база при расследовании преступлений».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.