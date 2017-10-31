Охранная грамота природы

В Приморском крае продолжается работа над новой редакцией Красной книги

Чтобы природа Приморья продолжала сохранять свое уникальное биоразнообразие, ее необходимо защищать всеми возможными мерами. К ним относится и включение ряда представителей флоры и фауны в региональную Красную книгу. В настоящее время в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы ведется работа по ее актуализации и переизданию.

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр КАБЛУКОВ отмечает, что ведение Красной книги - это прежде всего полномочие по включению в ее перечень исчезающих видов растений и животных, которые подлежат дополнительным мерам по охране. В частности, эти меры могут быть прописаны в книге. Например, создание под какой-то ценный вид особо охраняемой природной территории (ООПТ). В 2017 году, признанном Годом экологии и Годом ООПТ, потребность в обновлении этого государственного кадастра, которым является региональная Красная книга, напомнила о себе особенно настойчиво.

Досье "Золотого Рога": Действующая сегодня Красная книга Приморского края в свое время была подготовлена и издана в двух томах общим объемом около 1 100 страниц. Первый том «Животные» был отпечатан тиражом в 4000 экземпляров в 2005 году, а второй «Растения» в количестве 4500 - в 2008 году. Тогда издание было подготовлено Биолого-почвенным институтом ДВО РАН с привлечением профильных специалистов других академических институтов. Под защиту Красной книги Приморского края были взяты 274 вида фауны, в том числе 33 млекопитающих, 112 птиц, 4 рептилии, 2 амфибии, 32 вида рыб, 101 беспозвоночных, и 419 видов растений, в том числе 184 покрытосеменных, 6 голосеменных, 23 споровых, 45 моховидных, 66 - лишайников, 58 грибов, 37 водорослей. Книга включает в себя описания данных видов, их картографическое расположение, меры по их охране и другую интересную информацию. Все это содержание решено полностью обновить.

В сборе информации и подготовке видовых очерков для нового издания Красной книги Приморья с марта 2015 года принимают участие ученые Тихоокеанского института географии, Национального центра биоразнообразия, Института биологии моря и Ботанического сада ДВО РАН. Собранные материалы рассматривает и утверждает межведомственная постоянно действующая комиссия, состоящая из двух рабочих групп по направлениям - животные и растения. Руководит этой работой председатель комиссии - профессор, ведущий научный сотрудник Лаборатории охраны животных Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир БОЧАРНИКОВ. В итоговом варианте материалы книги комиссии еще не представлены, но уже собран большой объем наработок, которые составят основу будущего издания.

Александр Евгеньевич отметил, что особенно ценно, что работа над Красной книгой Приморья учеными ведется в содружестве с экологическими общественными фондами - это Всемирный фонд дикой природы WWF, АНО «Амурский тигр», к которым в ближайшее время могут подключиться еще несколько фондов и общественных организаций. При их живом участии и инициативе работа над изданием может существенно ускориться. Дело в том, что выпуск самой книги предусмотрен за счет бюджета. А вот работа по подготовке видовых очерков могла бы быть простимулирована грантами общественных фондов.

Кстати, ученые, работающие в общественных экологических фондах, также могут принять участие в обогащении содержания будущего издания. Вероятно, они смогут помочь и с реализацией идеи электронной интерактивной версии региональной Красной книги. Она сможет стать общедоступной для приморцев и всех, кто интересуется природой нашего края. Сегодня над ней работают предложившие ее специалисты Тихоокеанского института географии.

Видовые очерки в Красную книгу сейчас готовятся по предварительному списку краснокнижных видов. По этому списку могут быть определены и гранты на создание материалов, подготовка которых поручена конкретным ученым.

Процедура прохождения подготовленных видовых очерков сводится к тому, что рабочие группы собирают их и передают на рассмотрение в межведомственную комиссию, а на ней оценивается обоснованность внесения, исключения или наличия в Красной книге предлагаемого вида, делаются замечания по содержанию и пр. На основе этой работы формируется окончательный перечень видов, который будет утвержден постановлением администрации при решении публикации Красной книги.

Значительная часть видовых очерков, подготовленных для этого издания, уже есть, но еще надо доработать ту малую часть, которая еще осталась. Кстати, крупные млекопитающие уже полностью описаны. Выйти на финишную прямую в работе над книгой удастся сразу же после того, как будут окончательно утверждены перечни видов, включаемых в новое переиздании Красной книги РФ. То есть будет соблюден принцип исключения конфликтности Красных книг РФ и Приморья.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.