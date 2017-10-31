Дружим экологией

Общественная экспертиза и организации экологов в сотрудничестве с органами власти решают задачи охраны природы

Осуществление государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы опирается не только на механизм хозяйственно-экономической деятельности, но и на взаимодействие органов власти всех уровней с экологическими и политическими общественными организациями, с общественной экспертизой и людьми с активной жизненной позицией.

В Год экологии, когда в Приморье было определено более ста главных дел, нацеленных на оздоровление природного комплекса региона, их деятельность отличается повышенной активностью. А само взаимодействие показывает, что у него есть резервы роста.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр КОРШЕНКО:





- Сегодня в решении экологических проблем, сохранении на территории нашего края высокого биоразнообразия и достижения устойчивого сбалансированного развития наряду с органами власти действуют различные экологические общественные организации, осуществляются значимые для региона проекты и инициативы компаний и граждан.

Мы с благодарностью принимаем то активное и позитивное участие, которые они проявляют в своем служении общественному долгу в сбережении среды обитания для наших будущих поколений. Со своей стороны мы, имея определенные возможности, всеми доступными нам мерами помогаем и поощряем их вклад в это большое общее дело. Особенно плодотворно мы сотрудничаем с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы WWF, который в свою очередь оказывает множественную поддержку нашим региональным экопроектам и различным акциям.

Общественное участие в природоохранной сфере становится определяющим в решении многих важнейших вопросов. Прежде всего, в общественной экспертизе проектов, которые осуществляются или планируются к осуществлению в нашем крае, в повышении общей экокультуры и просвещении, в противодействии ущербу природе, мониторинге окружающей среды. В целом это очень многообразная и масштабная деятельность. И она и впредь будет пользоваться всесторонней государственной поддержкой.

Заслуженный эколог РФ, почетный советник Амурского филиала WWF России Юрий ДАРМАН:





- Сотрудничество WWF России с органами власти для сохранения редких уникальных видов диких кошек – тигра и леопарда, одновременно обитающих на территории Приморского края, особенно успешно.

Сохранение этих редких животных уже более 20 лет является приоритетом деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Дальнем Востоке России, которую он осуществляет в содружестве с международным природоохранным сообществом, общественными организациями и органами государственной власти нашей страны. С участием специалистов Фонда были разработаны стратегии сохранения этих видов и Планы действий по реализации для этого первоочередных мер.

Благополучие краснокнижных видов животных напрямую зависит от среды их обитания. Чем лучше они защищены, тем выше вероятность их выживания. Такие условия можно обеспечить только на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках. Поэтому одной из главных задач WWF России в Амурском экорегионе является создание ООПТ. Делается это по-разному. Иногда Фонд выступает инициатором и финансирует экспертов для подготовки эколого- экономического обоснования новой территории. Чаще специалисты Фонда сами организуют экспедиции, готовят материалы, проводят общественные слушания и доводят документы до стадии подписания постановления о создании.

Партнерами в этой работе являются МПР России, дирекции по ООПТ и управления охотнадзора в регионах, общественные организации и научные учреждения. За последние пять лет в рамках выполнения стратегий сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда совместными усилиями государственных и общественных природоохранных организаций удалось расширить жизненное пространство краснокнижных видов. В Приморском крае были созданы национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», а также Средне-Уссурийский заказник. Таким образом, общая площадь охраняемых тигриных местообитаний увеличилась за 5 лет более чем на 1,5 млн гектаров и в целом достигла 24% от ареала амурского тигра. В настоящее время совместно с администрацией Приморского края мы занимаемся подготовкой эколого-экономического обоснования регионального заказника «Комиссаровский», который поможет сохранить и тигра, и леопарда в Пограничном районе края, на границе с КНР.

Состояние популяций тигра и леопарда – это индикатор состояния всей дальневосточной природы. По данным тигриной переписи 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает не менее 540 амурских тигров, в том числе на территории Приморского края – до 330.

Руководитель общественного эко-проекта «Остров мечты» Наталья ЯКУНИНА:





- Наш проект, в котором принимают участие волонтеры не только из Приморья и разных уголков нашей страны, но и из других стран, работает уже более трех лет и за это время добровольцами на островных территориях Владивостока собраны тысячи мешков мусора, ликвидированы многие несанкционированные свалки, а на их месте высажены деревья.

У нас сложились неплохие отношения с управлением дорог и благоустройства, управлением экологии и природопользования администрации города. Поскольку наш проект не является юридическим лицом, то финансово бюджет помочь нам не может, но нам помогают в поиске спонсора, партнеров, в вывозе собранного мусора на утилизацию и переработку, инвентарем, мешками под мусор, перчатками. Была помощь и департамента по делам молодежи краевой администрации – рацией, водой, поиском для нас партнеров.

К сожалению, бывают досадные накладки, которых в будущем хотелось бы избегать. В минувшем сезоне в августе, во время завершения лагеря Приморской островной волонтёрской службы (ПОВС) и вывоза мусора с о. Рейнеке, неожиданно для нас баржа, по которой была договоренность с администрацией пришла не в бухту Труда, как мы договаривались, а в бухту Боярина. Впоследствии управление дорог и благоустройства Владивостока не могло найти возможность вывезти мусор с этой бухты больше месяца. Это сделали только в начале октября силами МУПВ Спецзавод №1. А до этого был раздут большой скандал по этому мусору, и Министерство обороны РФ грозило нам штрафом за свалку на их территории. На меня по этому поводу даже подали заявление в прокуратуру. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не было, потому что даже руки опускаются, когда на безвозмездной основе делаешь доброе дело для города, а в результате тратишь такое количество нервов! В остальном все хорошо.

Мы надеемся еще улучшить наш проект. Есть ряд замыслов, о которых пока, считаю, рано говорить. Но в следующем году обязательно в очередной раз планируем наш международный лагерь волонтеров на острове Рейнике, и обязательно продолжим хорошо зарекомендовавшую в этом году практику субботников нового формата «Чистые игры».

Координатор регионального общественного движения «Народная экспертиза» Виталий ГОРИЧЕВ:





- Можно сказать, что взаимодействие вашей общественной организации с органами власти города и Приморья очень успешно. В первую очередь, с руководством Находкинского ГО. Подчеркну: это именно взаимодействие, а не просто «поддержка» наших инициатив. Власти Находки по-настоящему заинтересованы в разрешении проблемы. Они не только слышат голос общественности, но принимают самое активное участие во всех мероприятиях «Народной экспертизы».

Убеждён, что такой же уровень взаимодействия будет и с новым руководством края.

Судите сами, в какой степени активно и значимо наше участие в общественной экологической экспертизе. Именно «Народная экспертиза» регулярно проводит рейды на угольных терминалах с целью контроля мероприятий стивидоров по модернизации систем пылеподавления. Также «НЭ» принимает активное участие в разработке комплексной городской системы экологического мониторинга и оценке её эффективности. Именно «НЭ» отбраковала ряд датчиков запылённости атмосферы, которые предполагалось установить в Находке.

Каких результатов удалось добиться, благодаря взаимопониманию?

В первую очередь, это подписанное «Народной экспертизой» соглашение со стивидорами. Власти НГО приняли активное участие в организации этих переговоров. Если кратко: по достигнутому соглашению стивидоры обязуются провести модернизацию производства для повышения экобезопасности, а «НЭ» осуществляет мониторинг этой работы. Они также заявляют о готовности к участию в наших общественных и социальных программах.

Благодаря соглашению стали возможными регулярные рейды «народных экспертов» на угольные терминалы. Более того, ряд стивидорных компаний уже принял активное участие в реализации городских социальных проектов. Отмечу, что соглашение открыто для всех компаний города, не только стивидорных.

Важнейший результат взаимодействия – формирование Фонда социальных проектов «Народной экспертизы». Это стало возможным именно благодаря совместной работе с властями НГО. Из средств Фонда, формируемого стивидорными компаниями, будут финансироваться соцпроекты, имеющие значение для жителей Находки. А управлять им будет наблюдательный совет, в состав которого вошли по 12 представителей от стивидоров и общественности.

Кстати, лидер рейтингового голосования Борис ГЛАДКИХ, 1-й заместитель главы администрации города, стал председателем наблюдательного совета, участвуя в выборах на общих основаниях. Этот результат – лучшая иллюстрация уровня доверия жителей Находки представителю власти.

Но главный результат нашего взаимодействия с властями НГО - это то, как стивидоры Находки в преддверии зимы решили задачи по модернизации систем пылеподавления. Сейчас мы аккумулируем всю информацию и в ближайшее время представим отчёт о проделанной работе. В целом, на данном этапе, задача по улучшению экологической ситуации выполнена.

Президент НОКЦ «Живая вода», руководитель Международного центра экологического мониторинга и с.н.с Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА:





- Сегодня у нас такая система охраны окружающей среды, что никто ни за что не отвечает. И пока федералы с регионалами спорят «чьи вы, ручьи?», зловонные потоки, бывшие некогда прозрачными лососевыми реками, «радуют» глаз горожан, иностранных гостей и высокое московское начальство. Хотя с высоты большого чиновничьего статуса беды каких-то там городских рек и ручьев не видны.

В Год экологии НОКЦ «Живая вода» остался незамеченным, как и другие такие же активные экоцентры. На недавнем общественном форуме «Сообщество» было озвучено, что в Приморском крае ежегодно общественным организациям выделяется по 800 миллионов рублей. Но кому идут эти деньги? Кто-то сказал – в спорт. Тогда наши спортсмены уже давно должны быть на самых первых позициях спортивных достижений России. А пока нашим спортсменам, пропагандирующим здоровый образ жизни, приходится нюхать миазмы городских водотоков, купаться в грязном море и любоваться вездесущим мусором во всех водных объектах, находящихся в наших городах. Здоровье нации… А не в здоровой ли окружающей среде должны зарождаться все наши победы? Как можно радоваться успехам спорта, сидя на дне помойной канавы, в которую превращена городская среда?

Есть такое впечатление, что экологические проблемы нашу власть не интересуют. Хотелось бы сказать, что многое нами делается на одном энтузиазме! И это уже в течение 14 лет.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.