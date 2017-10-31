Экологический форум под экономическим девизом

Во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русском работает ХI Международный экологический форум «Природа без границ»

Хотя до Нового года остается еще два месяца, но предварительные итоги этого Года экологии, объявленного Президентом РФ, и Года особо охраняемых природных территорий, посвященного 100-летию заповедной системы России, уже подводятся. Как, собственно, и выполнение очередных мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Площадка традиционного экологического форума «Природа без границ» особенно ценна тем, что позволяет трезво оценивать уже сделанное в сохранении высокого качества природного комплекса Приморья и Дальнего Востока и намечать новые задачи, требующие не только усилий региона и страны, но и серьезного вклада, сотрудничества с нами органов власти, науки и общественных организаций соседних стран АТР.

Экология задает тренды экономики

Вчера, 30 октября, в конгрессно-выставочном комплексе ДВФУ на острове Русском открылся ХI Международный экологический форум «Природа без границ». На этот раз его девизом стало: «Сохранение окружающей среды – основа современного экономического развития», что определило насущный поиск участниками форума сбалансированных решений интересов человечества и природы.

Организатором ХI Международного экологического форума в очередной раз по поручению губернатора выступила администрация Приморского края. Поддержку его организации и проведению оказывают Минприроды РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, аппарат Полномочного представителя Президента РФ по ДФО, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, UNEPCOM России, Комитет РСПП по экологии и природопользованию, академические институты ДВО РАН, ДВФУ, Русское географическое общество и другие государственные и общественные структуры.

В преддверии проходящего Форума для участия в его мероприятиях зарегистрировались свыше 500 человек - разной специализации и профессионального уровня. Отметим, что на предыдущих форумах, начиная с 2006 года, количество участников обычно составляло около 200-300 человек.

На этот раз среди его участников свыше 100 - студенты приморских вузов, причастные к проведению экологических мониторингов, природоохранным акциям и научной работе в этой области. Часть из них представила свои тезисы, которые для знакомства с ними широкого круга желающих в дальнейшем будут опубликованы в электронном виде. Студенты наряду с маститыми учеными и специалистами выступают с докладами и участвуют в их обсуждении.

Что же касается специалистов, ученых, представителей исполнительной и законодательной власти, крупных компаний и бизнеса, ведущих экологических организаций, то они представляют, прежде всего, Приморье, Москву, Хабаровский край и другие регионы России. Активное участие принимают представители Японии и Китая.

Предполагается, что в общей сложности на Форуме прозвучит до ста докладов различных участников. В том числе – представителей Минприроды РФ, ЮНЕПКОМ, Министерства по развитию Дальнего Востока, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других.

Форум на высшем уровне

Выступивший с обращением к участникам Форума первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ поприветствовал их имени губернатора и администрации края, отметив значимость мероприятия, которое уже в одиннадцатый раз собирает присутствующих, чтобы обсудить актуальнейшие проблемы и вопросы экологии. Особенно они актуальны с учетом нынешнего кризиса и реализуемых планов ускоренного развития дальневосточных территорий. При этом «устойчивое развитие невозможно без сохранения природного потенциала».

Василий Иванович, подчеркнул, что в Приморье есть что сохранять: «По наличию различных видов, количеству ООПТ, заповедников, мы создали все условия, чтобы развивать и экономику края, и природный потенциал. Безусловно, очень важно, что это мероприятие происходит в год, объявленный президентом РФ Годом экологии, и, соответственно, данное решение позволяет обратить особое внимание руководства субъектов и руководства страны на вопросы экологии, а также максимально привлечь общественность к решению этих проблем».

Касаясь, собственно, наших эко-проблем, первый вице-губернатор, сказал, что они у нас, в общем-то, не уникальны. Нам необходимо обсуждать вопросы переработки мусора, очистки сточных вод. Особенно важным вопросом для Приморского края и Владивостока является сохранение потенциала чистоты морской акватории в целом. Важность этой проблеме придает то обстоятельство, что в этом году особенно много мелководных участков моря были переданы в аренду под разведение марикультуры, и в ведении этих хозяйств важно «не переходить грань между извлечением прибыли и сохранением биопотенциала территории». Очень серьезным вопросом для жителей и для гостей портовых городов края стала работа предприятий по транспортировке и перевалке углеводородов. «Эти предприятия имеют планы экологических мероприятий, но практика показывает, что рамок их программ недостаточно. Общепринято, что такие грузы перерабатываются в специализированных портах, и мы соответствующие концепции реализуем», - заявил он.

Виктор Усольцев сказал: «Перечень вопросов, который предстоит обсудить, этим не ограничивается. Поэтому считаю, что на данном мероприятии власть, бизнес, общественность помимо обсуждения проблем, возможно, найдут и их решения. Мы соответственно готовы эти результаты использовать в работе и решать эти вопросы с вашим участием». И на этом пожелал форуму успехов в работе.

Площадка для экологических «посиделок»

Форуму «Природа без границ» изначально была отведена роль стать одной из лучших межгосударственных коммуникативных площадок, где представители органов власти, научного сообщества, бизнеса, общественных и, особенно, экологических организаций могли анализировать актуальные проблемы окружающей среды, ее охраны, взаимодействия с ней человека и предлагать оптимальные пути их решения в регионах российского Дальнего Востока и в соседних с ним странах.

Руководитель отдела охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алена ЧИЖОВА отметила, что международный авторитет Форуму создала эффективность этой дискуссионной площадки. Многие, кто прежде участвовал в нем, находили ответы на свои вопросы и ориентиры для последующей своей работы. Высокую ценность Форуму придает также обмен опытом в рамках международного сотрудничества и решение многочисленных общих проблем.

Активное участие в работе Форума принимают представители бизнес-сообщества, ведущих в России корпораций, известных в крае и стране компаний, в том числе дальневосточные стивидорские предприятия, производители новейших технологий, способствующих минимизации наносимого окружающей среде вреда. Что для нас особо важно при индустриальном развитии территорий опережающего роста и Свободного порта Владивосток. В рамках Форума представителям бизнес-сообщества предложены индивидуальные решения в виде прямых контактов с целевой аудиторией – организация семинаров, куда будут приглашены потенциальные клиенты и партнеры, деловые встречи в узком кругу заинтересованных лиц.

Чур - заповедано!

Сегодня, 30 октября, на круглом столе «Год экологии: дальнейшие перспективы развития ООПТ» обсуждаются вопросы о заповедной системе Приморья, о совершенствовании ее работы и мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии и Года ООПТ.

Было сказано, что сеть ООПТ позволяет Приморью сохранять на своей территории уникальное для страны биоразнообразие и в частности богатство фауны, а это сегодня является одним из главных приоритетов государства и общества.

Сейчас в нашем крае ООПТ всех категорий и значений занимают 20,5% от общей площади его территории. Среди них – шесть государственных природных заповедников, четыре национальных парка, десять заказников, природный парк, ботанический сад, дендрарий, 206 памятников природы и одна зона покоя. Среди памятников: 45 - лесные объекты, 64 - геологические, 74 - водные и 23 - комплексные природные объекты. При этом на территориях памятников природы действуют индивидуальные режимы природопользования. Эти охраняемые территории сегодня играют исключительную роль для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия края ввиду растущих им угроз.

В этом году завершается большая работа по проведению кадастровых работ по уточнению границ и постановке на кадастровый учет памятников природы регионального значения. Эта работа организована ответственным за них департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, и проводится уже в течение трех лет. При этом идет привлечение организаций, готовых взять под ответственную охрану региональные памятники природы, и за два последних года на них было оформлено 55 охранных обязательств.

С прошлого года идет установка специальных информационных знаков, обозначающих границы памятников природы. Первые появились к 30 памятникам природы во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Фокино и Хасанском районе.

Особую эффективность мероприятиям по контролю за функционированием ООПТ краевого значения придали заключенные департаментом в прошлом году соглашения с Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области о взаимодействии в области охраны и использования памятников природы в прибрежной акватории Приморского края и находящихся соответственно в составе земель сельскохозяйственного назначения. При этом меры в отношении нарушителей природоохранного законодательства ужесточены. А повышению экологической грамотности населения способствует постоянная экопросветительская работа департамента в области сохранения уникальных природных объектов, которая ведется через СМИ и дружественные этой тематике интернет-ресурсы.

Аналогичную работу в отношении заказников и природных парков краевого значения в настоящее время проводит департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

И эта работа в дальнейшем будет планомерно продолжена.

Досье "Золотого Рога": По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий проведено рекордное количество экологических акций. В частности – пять экосубботников, в том числе в ООПТ, в ходе общероссийского субботника «Зеленая Россия», проведены круглый стол и мастер-класс по изготовлению поделок из морского мусора в рамках Международного экопроекта «Океан без границ», состоялись мероприятия, посвященные Всемирному дню воды, на уровне края была экоакция «Детки Кремлевской елки». Большинство из запланированных для региона 140 важнейших дел уже сделаны.

Обуздать стихию…

В ходе заседания особого внимания участников Форума заслужили выступления о формировании в России отрасли по переработке отходов и вторичных ресурсов.

Первую тему подробно осветил руководитель научно-методического центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» НИИ ЦЭПП Минпромторга России Владимир МАРЬЕВ.

Он, в частности, отметил, что в апреле этого года Указом Президента РФ № 176 была утверждена «Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года», преследующая целью создание устойчивой системы управления отходами. При этом должна сформироваться действенная направленность на максимальное ресурсосбережение и вовлечение в производственный оборот вторичных ресурсов. А в настоящее время в Правительстве РФ «в развитие темы» на рассмотрении находится «Проект Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», разработанный специалистами Центра экологической промышленной политики в содружестве с экспертами НТС Минпромторга России.

По мнению спикера, эта новая Стратегия позволит в перспективе сделать акцент на максимальное сокращение полигонного захоронения отходов производства и потребления за счёт формирования новой комплексной системы управления и индустриальной переработки отходов. Ее реализация позволит создать и развивать в стране современную отрасль обработки, утилизации и обезвреживания отходов на основе принципа экономики замкнутого цикла за счёт максимальной реализации процессов ресурсосбережения и энергоэффективности.

Владимир Марьев считает необходимым в ходе исполнения Стратегии вовлечь во вторичный хозяйственный оборот отходы производства и потребления, накопленные в захоронениях, для производства экологически безопасной продукции. В настоящее время в стране накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов. Имеется 340 крупных объектов накопленного вреда окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы жизни и здоровью для 17 млн жителей нашей страны. Растущее количество отходов, размещаемых на полигонах и свалках, выводит из оборота новые территории, в том числе ценные сельскохозяйственные земли. Около 15 тысяч таких только санкционированных объектов занимают территорию общей площадью около 4 млн га (около 40 тыс. кв. километров, что сопоставимо с размерами Швейцарии или Нидерландов), ежегодно увеличиваясь еще на 300-400 тысяч га.

В реализации государственной политики в области обращения отходов особое место сейчас отводится проекту «Чистая страна», поддержанному Правительством РФ. Им предусмотрено, в частности, развивать минигенерацию альтернативных энерго- и теплоисточников на основе ввода современных мусоросжигательных заводов. Но главная ставка делается на комплекс экотехнопарков, который и станет основой новой отрасли по всей стране. Первые экотехнопарки предполагается ввести уже к 2020 году. Всего через 5-7 лет они смогут окупить расходы, связанные с их созданием.

…и отходы

Исполнительный директор Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ»), вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор УСОВ в своем докладе «Трансграничные, трансрегиональные природные процессы и их роль в формировании экологической и социально-экономической ситуации в регионе» коснулся болезненной для Приморья темы влияния на нашу жизнь стихии.

По его словам, многие бесспорные положительные факторы, способствующие активному социально-экономическому развитию региона, к сожалению, дополняются отрицательными, к которым относятся опасные природные явления, иногда с катастрофическими последствиями. И, чтобы ущерб от них был минимизирован, их обязательно надо иметь ввиду при планировании и реализации различных видов хозяйственной деятельности.

Конечно, полностью без потерь от стихии хозяйствовать в Приморье вряд ли возможно. Это наглядно демонстрируют цифры по нашим ближайшим соседям по АТР. Так, в КНР ежегодный ущерб от природных катастроф обычно составляет 3-6% от валового национального продукта, что не мешает расти экономике страны завидными для других темпами. А в Японии затраты на компенсацию последствий природных катастроф ежегодно поглощают 5-8% годового бюджета. Соответственно, и для Приморья характерны тайфуны и наводнения, требующие огромных средств на ликвидацию ущербов.

Докладчик отметил, что международный опыт показывает, что затраты на прогнозирование, разработку мер по готовности к опасным природным явлениям в 15 раз меньше предотвращаемого ущерба, и на них стоит идти, чтобы грамотно противостоять стихии и снижать ее вред. В частности, ЮНЕПКОМ пытается донести представителям бизнеса настоятельную потребность с этой целью активно сотрудничать с академическими, отраслевыми институтами и университетами при выборе площадок под новые предприятия и объекты строительства, когда настоятельно требуется проведение предпроектных экономико-экологических исследований.

Виктор Усов подчеркнул: «Мы настаиваем на развитии международного сотрудничества с нашими соседями в АТР по улучшению результатов прогнозирования и разработке мер, направленных на снижение ущерба от опасных природных явлений, а в ряде случаев – недопущения техногенного воздействия на трансграничные природные явления, приводящие к спровоцированным природным катастрофам». И затем раскрыл конкретные возможности этого сотрудничества.

На взгляд эксперта

Петр ОСИПОВ, к.х.н., директор Амурского филиала WWF России в кулуарах Форума поделился своими впечатлениями:

- Форум «Природа без границ» собрался во Владивостоке уже в одиннадцатый раз. За прошедшие годы он стал площадкой для диалога власти, бизнеса и НКО. Основная его идея – сохранение природы Приморского края – остается неизменной. Но в разные годы в фокусе обсуждения были разные аспекты этой проблемы.

Для нынешнего форума лейтмотивом стал проходящий в России Год экологии. Особенно знаковым стал круглый стол, посвященный особо охраняемым природным территориям и перспективам развития системы ООПТ. Приморский край занимает первое место среди краев и областей Амурского экорегиона по площади федеральных заповедников, национальных парков, региональных заказников и памятников природы. Естественно, в год 100-летия заповедной системы России, нельзя оставить вопросы территориальной охраны природы без внимания.

Много внимания на форуме уделяется вопросам обращения с отходами, борьбе с загрязнением окружающей среды. Обсуждаются новые технологии очистки морской акватории, вторичного использования ресурсов и переработки мусора, сохранения благоприятной городской среды. На нынешнем форуме участникам предложено обсудить вопросы развития морских портов и влияния перевалки грузов на состояние окружающей среды в городе, вопросы реформирования системы обращения с отходами в России и ликвидации накопленного экологического ущерба.

Важное место в темах форума занимает вопрос формирования экологически ориентированного роста экономики. Эксперты обсуждают вопросы предотвращения негативного трансграничного воздействия на окружающую среду. Включение России в такие крупные экономические инициативы, как Шанхайская организация сотрудничества, Новый Шелковый путь не должно привести к ухудшению состояния окружающей среды и деградации природных территорий Дальнего Востока. Любая экономическая активность должна реализовываться только после применения инструмента Стратегической экологической оценки, и с использованием самых высоких экологических стандартов.

Уверен, что участники этого Форума выработают ценные предложения для решения многих природоохранных вопросов Приморского края и Дальнего Востока в целом. И эти предложения составят основу для работы всех заинтересованных структур до следующего Форума.

Форум в разгаре… Фото автора.



ПРОГРАММА

Что в центре особого внимания

В этом году работа Форума построена по крупным блокам вопросов по следующим пяти секциям:

«Бизнес и экология в XXI веке: проблемы и перспективы природопользования на пути к зеленой экономике».

«Экологические проблемы среды обитания и здоровье населения».

«Вопросы сохранения биоразнообразия. Роль экологического образования и туризма в деле охраны окружающей среды»

«Пресноводные и морские экосистемы: охрана, воспроизводство ресурсов, вопросы прогнозирования изменений водных экосистем».

«2017 год – Год особо охраняемых территорий».

Сегодня, 31 октября, в программе Форума три круглых стола. Это - «Дальнейшие перспективы развития особо охраняемых природных территорий», «Перспективы обеспечения экологической безопасности населенных пунктов» и «Формирование высокой экологической культуры населения. Экологическое образование и просвещение».

Завершится деловая часть Форума во второй половине сегодняшнего дня традиционным итоговым заседанием. На нем будет озвучена, обсуждена, откорректирована и принята резолюция, которой в дальнейшей своей деятельности на благо «Природы без границ» будут руководствоваться участники встречи этого года. В завершение Форума их ожидают экскурсионная и культурная программы.

Особо стоит отметить, что участники экологического «мозгового» марафона познакомились с развернутой в выставочном зале тематической выставкой. И, конечно, они разъедутся обогащенные новыми идеями, которые в перспективе найдут свое воплощение на наше общее благо.

На верхнем фото: Практически ни один международный форум, которые сегодня часто проводятся во Владивостоке, не обходится без экологической тематики.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.