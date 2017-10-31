Земля четырех кошек

Национальный парк «Земля леопарда» сохраняет среду обитания самой редкой дикой кошки на планете - дальневосточного леопарда - и нескольких ее сородичей

В Национальном парке «Земля леопарда» редкий зверь соседствует еще с тремя представителями кошачьих: амурским тигром, рысью и дальневосточным лесным котом. Несмотря на то, что увидеть острожное животное туристы могут нечасто, они с удовольствием посещают национальный парк, чтобы узнать много интересного об обитателях охраняемой территории и обнаружить следы копытных или хищников.

Национальный парк «Земля леопарда» был создан в Приморском крае 5 апреля 2012 с главной целью - сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы все больше людей может познакомиться с местом обитания дальневосточного леопарда. Ради этого национальный парк ежегодно посещают и российские, и иностранные туристы - граждане Китая, Кореи, Японии, США и стран Европы.

















В настоящее время на территории национального парка действует один туристический маршрут – «Логово леопарда». Экологическая тропа проходит по живописным уголкам парка и приводит путешественников к пещере, похожей на те, в которых редкие пятнистые кошки выводят потомство. По словам представителей «Земли леопарда», этот маршрут – только начало, и уже сейчас идет разработка еще нескольких экологических троп. Также посетители национального парка могут не только прогуляться по экологической тропе, но и проехать по единственному в России экологическому тоннелю - Нарвинскому, который позволяет леопардам пересекать трассу Хасан - Раздольное поверху, не выходя на проезжую часть.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.