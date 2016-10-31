Выпущенный тигр движется в противоположную сторону от Владивостока и Артема

Тигр был перевезён в охотничьи угодья хозяйства «Тигровое» и успешно выпущен в условия дикой природы. Место выпуска расположено рядом с Уссурийским заповедником, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

30 октября сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России осуществили выпуск взрослого самца амурского тигра в естественные местообитания.

30 октября рано утром тигр, пойманный 26 октября в районе Артема и помещенный в реабилитационный центр, был иммобилизован и успешно помещен в транспортную клетку.

«В транспортную клетку зверя переместили спящим, но начали перевозить, когда он проснулся. Перемещать животного спящим нельзя, так как тигр может повредить себя. У хищника взяли все необходимые анализы, поэтому точно можно сказать, что он здоров. Сейчас мы его перевезли в место, где достаточно копытных и минимальное количество населенных пунктов. Нам самим интересно, вернется ли он на свой прежний участок или будет искать новый. Наши сотрудники будут плотно следить за тигром, смотреть, чтобы он не создавал конфликтных ситуаций, и, разумеется, обеспечивать его охрану», – комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

(см. ВИДЕО Зов тайги/ WWF России)

«Метод транслокации, то есть перемещение животного из одной части ареала в другую, широко применяется во всем мире при разрешении конфликтных ситуаций с хищниками. В ареале тигра также были успешные опыты по перемещению редких хищников, в результате которых они успешно осваивались на новой территории. Мы надеемся, что и в этот раз все пройдет успешно, по крайней мере, предпосылки к этому есть. Тем не менее, мы отдаем себе отчет в том, что определённые риски есть, поэтому на тигре специальный ошейник с передатчиком, который позволит отслеживать его перемещение. И если тигр снова приблизиться к населенным пунктам, то на место незамедлительно выедет группа по разрешению конфликтных ситуаций охотнадзора», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Своевременное разрешение конфликтных ситуаций – залог мирного сосуществования тигра и человека. В настоящий момент в ареале тигра усилиями специально уполномоченных органов Приморского и Хабаровского краёв при поддержке Центра «Амурский тигр» и Всемирного фонда дикой природы (WWF) создается эффективная система разрешения конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком.

«Принятие решения о месте выпуска тигра принималось коллегиально специалистами и природоохранными организациями. Для того чтобы его правильно выбрать, во внимание принималось несколько факторов. Это удаленность от населенных пунктов, наличие достаточного количества копытных и отсутствие людей на момент выпуска. С учетом всех этих критериев выбрана территория охотхозяйства «Тигровое». Там уже выпускался тигр, примерно 5 лет назад – мероприятие пошло успешно. Территория охотхозяйства находится по соседству с Уссурийским заповедником (северная граница)», - комментирует руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

Иммобилизация и транспортировка происходила под контролем профессиональных ветеринаров Приморской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Тигру ввели специальный препарат, который точно негативно не повлияет на его здоровье. Он находился под наркозом не критическое время, поэтому точно можно сказать, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы, кора головного мозга не пострадали. Зверь полностью здоров и готов к выпуску», – комментирует доцент, ветеринарный врач ПГСХА Ирина Короткова.

Все дни тигр содержался в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО "Центр Тигр") рядом с селом Алексеевка.

«На сегодняшний день, 31 октября, по данным, полученным через спутник с GPS-ошейника, известно, что тигр ушел на 5 км на север с места выпуска. Это говорит о том, что обездвиживание прошло успешно, без осложнений для здоровья животного, и что тигр движется в противоположную сторону от густонаселенных территорий – Владивостока и Артема», – говорит старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.

На фото: Алексей Костыря на выпуске конфликтного тигра. Автор фото Василий Солкин, WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.