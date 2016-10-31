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Жителей и гостей Владивостока призывают к бдительности

31 Октября 2016, 15:19 | Приморье

К владивостокцам обратилась администрация столицы Приморья

На период празднования Дня народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября, на территории Владивостокского городского округа жителей и гостей города просят не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма администрация Владивостока, управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства и управление по делам ГО и ЧС убедительно просят оперативно сообщать о подозрительных предметах и личностях по телефонам дежурных служб УМВД и города. Давайте вместе поддерживать порядок и сохранять объекты культурного наследия в городе!

Номера телефонов дежурных служб по городу Владивостоку.

Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта можно найти во вкладке «Антитеррор» на официальном сайте администрации Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: безоспасность 



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