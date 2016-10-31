Приморский Океанариум ждет с инспекцией Эдгара Запашного

Приморский Океанариум готов принять Эдгара Запашного в любое удобное для него время. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

— Наш гость сможет лично оценить условия содержания животных и сравнить их с условиями содержания животных в цирках. Мы предоставим возможность осмотреть системы жизнеобеспечения, побывать на кормокухнях, а также посмотреть, как живут обитатели научно-адаптационного корпуса и базы исследования морских млекопитающих. Мне кажется, выводы, сделанные генеральным директором Большого Московского государственного цирка на основании публикаций в социальных сетях, несколько поспешны, — прокомментировал острые высказывания известного дрессировщика в СМИ директор Приморского океанариума Вадим Серков.

Напомним, Эдгар Запашный в интервью изданию LIFE достаточно резко отозвался о непростой ситуации в Приморском океанариуме.

— Бред в том, что нельзя найти замену руководству. Это ерунда полная. Значит, человек действительно держится за своё место и имеет высоких покровителей. Коррупция, воровство — это национальный вид спорта. Кто-то хорошо проявляет себя, кто-то — на лидирующих позициях, по 9 млрд в квартирах находят. Выход из ситуации — только жёсткий контроль и наказание тех людей, которые работают в этой схеме. Ответственность тренеров. Если тренеры видели, что привезли тухлую рыбу, они не должны были ею кормить, — отметил Запашный.

Дрессировщик отметил, что имеется чёткая процедура действий, если в подобных специализированных учреждениях гибнут животные.

— Я не понимаю, как работает этот океанариум, почему там настолько смелые люди работают, ведь этот океанариум открывал не кто-нибудь, а президент России, он должен находиться под особым контролем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.