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До 4 ноября все пострадавшие от тайфуна в Приморье должны получить выплаты
Работа по ликвидации последствий паводка в Приморье будет ускорена, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Вопросы проведения аварийно-восстановительных работ в Приморском крае, выплат пострадавшему населению, восстановления объектов транспортной и энергетической инфраструктуры были рассмотрены на очередном заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке, прошедшем под руководством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Правительством Российской Федерации приняты решения о выделении средств из федерального бюджета в объеме 828,5 млн рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Обеспечена выплата материальной помощи гражданам на сумму 637,3 млн руб. Единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей получили 19500 людей, субсидию в связи с частичной утратой имущества в размере 50 тыс. рублей – 3587 человек, субсидии в связи с полной утратой имущества по 100 тыс. рублей – 2632 человека. До конца следующей недели все пострадавшие должны получить выплаты.
Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов. В штатном режиме работают школы и детские сады.
Одним из ключевых вопросов остается восстановление и приобретение жилья пострадавшему населению. По результатам обследования домовладений оценочными комиссиями 435 домов предварительно признаны непригодными для проживания, 351 дом требует капитального ремонта, 1009 – текущего ремонта. Пострадавшим гражданам предоставляется денежная компенсация на приобретение жилья, 86 гражданам уже выданы свидетельства на предоставление денежной выплаты.
В результате стихийного бедствия повреждено 549,5 км дорог, проезд восстановлен по временной схеме. Уделяется внимание восстановлению мостов. По словам Юрия Трутнева, эта работа будет вестись в течение текущего и будущего года. Основные работы будут выполняться в весенне-летний период 2017 года.
В ходе заседания отдельно обсуждался вопрос помощи гражданам и юридическим лицам, сельхозугодиям которым нанесен ущерб. В результате паводка пострадало 24 920 гектар, по предварительным оценкам потребуются выплаты на общую сумму 690 млн рублей.
«Мы договорились о том, что сведем результаты сегодняшнего заседания комиссии в достаточно жесткий план для всех федеральных органов исполнительной власти для того, чтобы интенсифицировать работу. Людям надо помогать быстрее», – заявил Юрий Трутнев.
В работе Правительственной комиссии принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и других заинтересованных организаций.
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