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Когда дом идет под снос?

31 Октября 2014, 17:37 | Приморье

Власти муниципальных образований Приморья не спешат устанавливать информационные таблички на аварийные дома. К такому выводу пришли специалисты Приморского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) после мониторинга.

Согласно решению, принятому летом по инициативе ОНФ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, такие таблички должны были появиться на аварийном жилье до 1 октября. Однако далеко не все ответственные должностные лица исполняют волю министров. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, таблички до сих пор не установлены на улицах Гамарника и Грязелечебница во Владивостоке, на улице Путейской в селе Сергеевка Партизанского района, а а также на улице Приморской в Дальнегорске.

Информационные таблички нужны для того, чтобы любой житель дома, подлежащего расселению, мог быстро связаться с курирующими дом организациями и людьми. По установленному Минстроем образцу, таблички должны содержать сведения о сроке расселения аварийного дома, контактные данные ответственных за расселение должностных лиц администрации города или района, а также администрации Приморья. Кроме того, если уже определено место строительства нового жилья, его адрес также должен быть указан.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: аварийный дом  снос 



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