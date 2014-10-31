Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ноябре 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах Приморского края получат новые квитанции
В ноябре 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах Приморского края получат квитанции на оплату обязательного взноса на будущий ремонт дома. Накапливаясь, взносы будут формировать фонд, средства из которого будут направляться на ремонт домов согласно с очередностью, установленной программой капремонта. Очередь на 2015 год сформирована.
По официальной информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края, средний износ жилого фонда в Приморье превышает 54%. Из 52 тысяч многоквартирных домов 28 тысяч имеют износ от 30 до 65%. При этом меньше чем на треть изношены только 17 тысяч многоквартирных домов.
Во Владивостоке, с его многоэтажными застройками, ситуация, пожалуй, еще хуже. Но даже при таких цифрах сегодня рано или поздно износ массово превратит дома в ветхие, потом аварийные. И что ж, полгорода переселять? Как показал фасадный ремонт домов вдоль гостевой трассы при подготовке к саммиту АТЭС-2012, жизнь старых домов вполне можно продлить. Не бараков, конечно. Но былых финансовых вливаний в жилищно-коммунальное хозяйство Приморье больше не увидит. Сможем ли мы собрать средства на капитальный ремонт дома с помощью строки, появившейся в квитанции управляющих компаний?
Директор компании «ЖКС-Приморье» и создатель информационного портала «ЖКХ Прим» Вячеслав ВЕЛИЧКО уверен, что система капитального ремонта многоквартирных домов требует кардинальных изменений. По его мнению, необходимость капитального ремонта очевидна, главная задача - «раскачать» собственников.
- Общее имущество – тоже собственность жителей многоквартирных домов. Но сегодня многие могут делать евроремонт в своей квартире и при этом совершенно не переживать, что в подвале дома стоит вода, течет крыша, а коммуникации пришли в негодность, - считает эксперт. - В профессиональной среде эта тема обсуждается уже несколько лет. Ведь большинство собственников не интересуются вопросами содержания дома. Таким людям региональный оператор поможет аккумулировать необходимые для проведения капремонта средства.
Убедиться в этом жители многоквартирных домов смогут уже в следующем сезоне. По планам краевого департамента ЖКХ, в 2015 году капитальный ремонт будет проведен в 1 124 многоквартирных домах края. В целом программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года и охватит более 12 тысяч многоквартирных домов. Это практически весь жилой фонд, существующий сегодня в регионе.
Ремонт будет проводиться по 12 видам работ. К каждому дому будет применяться индивидуальный подход и отдельно составляться смета. Ремонту подлежат только изношенные элементы. Это может быть кровля или подвал, в зависимости от того, какая часть здания нуждается в ремонте.
Для многих домов ремонт будет разбит на этапы. В один год будут приведены в порядок внутридомовые коммуникации, в другой – кровля. Главный критерий – степень изношенности тех или иных элементов дома.
Посмотреть программу капительного ремонта многоквартирных домов и найти свой дом можно на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, сообщила пресс-служба администрации Приморья. Возникающие вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Фонда капремонта: 800-301-0330. Звонки принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов.
Юлия ИГНАТОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела