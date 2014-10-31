В ноябре 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах Приморского края получат новые квитанции

В ноябре 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах Приморского края получат квитанции на оплату обязательного взноса на будущий ремонт дома. Накапливаясь, взносы будут формировать фонд, средства из которого будут направляться на ремонт домов согласно с очередностью, установленной программой капремонта. Очередь на 2015 год сформирована.

По официальной информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края, средний износ жилого фонда в Приморье превышает 54%. Из 52 тысяч многоквартирных домов 28 тысяч имеют износ от 30 до 65%. При этом меньше чем на треть изношены только 17 тысяч многоквартирных домов.

Во Владивостоке, с его многоэтажными застройками, ситуация, пожалуй, еще хуже. Но даже при таких цифрах сегодня рано или поздно износ массово превратит дома в ветхие, потом аварийные. И что ж, полгорода переселять? Как показал фасадный ремонт домов вдоль гостевой трассы при подготовке к саммиту АТЭС-2012, жизнь старых домов вполне можно продлить. Не бараков, конечно. Но былых финансовых вливаний в жилищно-коммунальное хозяйство Приморье больше не увидит. Сможем ли мы собрать средства на капитальный ремонт дома с помощью строки, появившейся в квитанции управляющих компаний?

Директор компании «ЖКС-Приморье» и создатель информационного портала «ЖКХ Прим» Вячеслав ВЕЛИЧКО уверен, что система капитального ремонта многоквартирных домов требует кардинальных изменений. По его мнению, необходимость капитального ремонта очевидна, главная задача - «раскачать» собственников.

- Общее имущество – тоже собственность жителей многоквартирных домов. Но сегодня многие могут делать евроремонт в своей квартире и при этом совершенно не переживать, что в подвале дома стоит вода, течет крыша, а коммуникации пришли в негодность, - считает эксперт. - В профессиональной среде эта тема обсуждается уже несколько лет. Ведь большинство собственников не интересуются вопросами содержания дома. Таким людям региональный оператор поможет аккумулировать необходимые для проведения капремонта средства.

Убедиться в этом жители многоквартирных домов смогут уже в следующем сезоне. По планам краевого департамента ЖКХ, в 2015 году капитальный ремонт будет проведен в 1 124 многоквартирных домах края. В целом программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года и охватит более 12 тысяч многоквартирных домов. Это практически весь жилой фонд, существующий сегодня в регионе.

Ремонт будет проводиться по 12 видам работ. К каждому дому будет применяться индивидуальный подход и отдельно составляться смета. Ремонту подлежат только изношенные элементы. Это может быть кровля или подвал, в зависимости от того, какая часть здания нуждается в ремонте.

Для многих домов ремонт будет разбит на этапы. В один год будут приведены в порядок внутридомовые коммуникации, в другой – кровля. Главный критерий – степень изношенности тех или иных элементов дома.

Посмотреть программу капительного ремонта многоквартирных домов и найти свой дом можно на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, сообщила пресс-служба администрации Приморья. Возникающие вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Фонда капремонта: 800-301-0330. Звонки принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов.

Юлия ИГНАТОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.