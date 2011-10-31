Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю подал рапорт об увольнении

Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Александр Лысенко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. По выходу Лысенко с больничного документу был дан ход.

Рапорт направлен в МВД России для принятия решения.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально опровергает сведения о том, «что был звонок из столицы по этому поводу».