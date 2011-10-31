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Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю подал рапорт об увольнении
31 Октября 2011, 11:53 | Приморье
Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Александр Лысенко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. По выходу Лысенко с больничного документу был дан ход.
Рапорт направлен в МВД России для принятия решения.
Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально опровергает сведения о том, «что был звонок из столицы по этому поводу».
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