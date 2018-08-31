Во Владивостоке вокзал прибрежных сообщений временно меняет прописку

С 3 по 16 сентября вокзал прибрежных сообщений Владивостока будет работать на 36-м причале, который находится в районе памятника «Подводная лодка С-56». Здесь будет осуществляться продажа билетов по всем направлениям, а также приход и отход катамарана «Москва», теплоходов «Лотос» и «Пассат».

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, временный перенос вокзала с 1-го на 36-й причал связан с проведением во Владивостоке в начале сентября Дальневосточной регаты учебных парусников.

Пассажиров просят быть внимательнее при планировании морских поездок.