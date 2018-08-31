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Во Владивостоке вокзал прибрежных сообщений временно меняет прописку
31 Августа 2018, 17:15 | Приморье
С 3 по 16 сентября вокзал прибрежных сообщений Владивостока будет работать на 36-м причале, который находится в районе памятника «Подводная лодка С-56». Здесь будет осуществляться продажа билетов по всем направлениям, а также приход и отход катамарана «Москва», теплоходов «Лотос» и «Пассат».
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, временный перенос вокзала с 1-го на 36-й причал связан с проведением во Владивостоке в начале сентября Дальневосточной регаты учебных парусников.
Пассажиров просят быть внимательнее при планировании морских поездок.
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