На Приморье надвигается очередной тайфун

После солнечных выходных на следующей неделе в Приморье опять вернутся дожди. Приморский край окажется под влиянием нескольких циклонических вихрей и их фронтальных разделов.

В понедельник, 3 сентября, на северо-восток Китая с Монголии выйдет активный циклонический вихрь, в то же время другой циклон образуется над северной частью Жёлтого моря. Вместе они начнут смещаться к Приморскому краю.

Днем 3 сентября дожди начнутся в южной половине Приморья, к вечеру на юго-западе усилятся. 4 и 5 сентября на большей части края пройдут сильные дожди с количеством 15–40 мм, местами возможны очень сильные с количеством более 50 мм за 12 часов и менее. В крае и на побережье ожидается усиление южного ветра до 13–22 м/с.

В среду, 5 сентября, ситуация может усугубиться под влиянием тайфуна «Джеби», выход которого на юг Японского моря прогнозируется на утро 5 сентября. На данный момент более вероятны две версии смещения тайфуна. По одной, он к вечеру 5 сентября выйдет на север моря и пройдёт вдоль восточного побережья Приморского края, усилив дожди в восточной половине и ветер на побережье до 25–30 м/с, а также высоту волн в районе м. Поворотного - м. Золотого до 2,5–3 м. Возможен подъём уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок. По другой версии — траектория тайфуна будет проходить восточнее, над островами Хоккайдо и Сахалин, и существенного влияния на погодные условия Приморья он не окажет.

Учитывая повышенную водность рек и переувлажненность бассейнов в настоящий момент, дожди такой интенсивности могут привести к неблагоприятным паводкам на большей части края с подъемом уровня воды до 2 м, со значительными затоплениями прилегающих к рекам территорий.

Фото: РИА Новости.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.