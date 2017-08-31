Гостей ВЭФ будет охранять новейший корабль Тихоокеанского флота

Корвет «Совершенный» продемонстрируют во время проведения третьего Восточного экономического форума в Приморье. Корабль, переданный в состав Тихоокеанского флота чуть более месяца назад, с 31 августа по 8 сентября будет пришвартован в бухте Аякс острова Русский, сообщили "Золотому Рогу" в админитсрации Приморья.

Корвет изготовлен и спущен на воду на Амурском судоремонтном заводе в июле 2017 года. Его уникальность – в многофункциональности, компактности, малозаметности и высоком уровне автоматизации. «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.

За месяц службы на флоте корвет уже принял участие в международном конкурсе по морской выручке «Кубок-2017» и международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017».

Отметим, на сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находится всего пять корветов такого проекта, при чем четыре из них – в составе Балтийского флота и один – в составе Тихоокеанского. Еще восемь аналогичных кораблей сейчас строят на отечественных вервях.

Кроме того, во вторник, 5 сентября, зрители выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут увидеть аэрошоу в исполнении истребителей Восточного военного округа. Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа – «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», петля Нестерова и многие другие.

Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.

Напомним, культурная программа третьего ВЭФ включает множество мероприятий как на острове Русский, так и на материке – со свободным входом для всех желающих.

5 сентября в Приморской краевой картинной галерее откроется выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи – картины Исаака Левитана «Март».

6 сентября в 19.00 на центральной площади Владивостока выступит Хор Турецкого с программой «Народное караоке». Все желающие жители и гости Приморья смогут спеть любимые песни вместе со своими кумирами.

7 сентября в 18.00 здесь же выступит культовая индийская фьюжн-группа Indian Ocean.

8 сентября для гостей и жителей Приморья пройдет концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов.

Собственную программу для форумчан подготовила Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состоится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 7 и 8 сентября – балеты.

Для любителей истории и изобразительного искусства будут работать музеи и галереи края – выставки пройдут в Приморском музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, центре современного искусства «АртЭтаж».

Выставка регионов «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь», который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, его природные богатства и достижения промышленности.

Гости смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.

На площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее стилизуют под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом.

Полную культурную программу третьего ВЭФ можно посмотреть здесь.