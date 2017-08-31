Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гостей ВЭФ будет охранять новейший корабль Тихоокеанского флота
Корвет «Совершенный» продемонстрируют во время проведения третьего Восточного экономического форума в Приморье. Корабль, переданный в состав Тихоокеанского флота чуть более месяца назад, с 31 августа по 8 сентября будет пришвартован в бухте Аякс острова Русский, сообщили "Золотому Рогу" в админитсрации Приморья.
Корвет изготовлен и спущен на воду на Амурском судоремонтном заводе в июле 2017 года. Его уникальность – в многофункциональности, компактности, малозаметности и высоком уровне автоматизации. «Совершенный» предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.
За месяц службы на флоте корвет уже принял участие в международном конкурсе по морской выручке «Кубок-2017» и международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017».
Отметим, на сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находится всего пять корветов такого проекта, при чем четыре из них – в составе Балтийского флота и один – в составе Тихоокеанского. Еще восемь аналогичных кораблей сейчас строят на отечественных вервях.
Кроме того, во вторник, 5 сентября, зрители выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут увидеть аэрошоу в исполнении истребителей Восточного военного округа. Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа – «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», петля Нестерова и многие другие.
Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.
Напомним, культурная программа третьего ВЭФ включает множество мероприятий как на острове Русский, так и на материке – со свободным входом для всех желающих.
5 сентября в Приморской краевой картинной галерее откроется выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи – картины Исаака Левитана «Март».
6 сентября в 19.00 на центральной площади Владивостока выступит Хор Турецкого с программой «Народное караоке». Все желающие жители и гости Приморья смогут спеть любимые песни вместе со своими кумирами.
7 сентября в 18.00 здесь же выступит культовая индийская фьюжн-группа Indian Ocean.
8 сентября для гостей и жителей Приморья пройдет концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов.
Собственную программу для форумчан подготовила Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состоится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 7 и 8 сентября – балеты.
Для любителей истории и изобразительного искусства будут работать музеи и галереи края – выставки пройдут в Приморском музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, центре современного искусства «АртЭтаж».
Выставка регионов «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь», который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, его природные богатства и достижения промышленности.
Гости смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.
На площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее стилизуют под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом.
Полную культурную программу третьего ВЭФ можно посмотреть здесь.
Новости тематики
- Гостей ВЭФ будет охранять новейший корабль Тихоокеанского флота
- На ВЭФ во Владивостоке покажут "бочку", "ухо" и "петлю Нестерова"
- Во Владивостоке на острове Русский появились Поэтический и Живописный переулки
- Во Владивостоке Русский MeetUp объявляет набор волонтеров
- В Приморье исправительный центр ФСИН заполняется на семь процентов
- "Хрустальный мир" для детворы
- В четверг в Приморье пройдут сильные дожди
- Уберечь детей
- Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C
- В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается
Новости раздела
- Гостей ВЭФ будет охранять новейший корабль Тихоокеанского флота
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- Тихоокеанский балкерный терминал приступил к развитию социальной инфраструктуры Славянки
- В ДВФУ изучили географию новых первокурсников и сильно обрадовались
- Ипотечные заемщики в Приморье идут на хитрости, чтобы сэкономить на платежах
- На ВЭФ во Владивостоке покажут "бочку", "ухо" и "петлю Нестерова"
- Владельцев дальневосточных гектаров ждут на площадке
- С Думой о благоустройстве
- Мегарегулятор продюсирует финансовую грамотность
- Владивосток погрузился в Средневековье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"