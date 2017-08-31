www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.73 р. 100 JPY: 53.41 р.
EUR: 70.2 р. 10 CNY: 89.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"

31 Августа 2017, 12:24 | Приморье

Основные работы в сквере на Корабельной Набережной в столице Приморья завершены.

«Сквер получился достаточно красивым и, как мне кажется, уместным. Потому что здесь есть набережная Цесаревича, в прошлом году установили скульптуру основателя дзюдо в России Василия Ощепкова, дороги рядом капитально ремонтируем. Можно сказать, что это место давно уже жило, и сейчас сквер эту жизнь дополнил», - прокомментировал первый вице-мэр Алексей Литвинов.

Площадь территории этого сквера составляет порядка 700 квадратных метров. Рабочие оформили тротуар гранитной плиткой и таким строительным камнем, как златолит. Построили подпорную стену протяженностью 40 метров из натурального природного камня и произвели капитальный ремонт лестничного марша с увеличением ширины ступеней. Установили новые светильники.

Специалисты по ландшафтному дизайну организовали небольшой сад с восточными мотивами. Высадили растения, которые популярны как в Японии, так и в России. Среди них саженцы декоративной яблони, тиса, клена остролистного, азалии, можжевельника, гортензии, разных пород ели («Фат Альберт», шаровидная «Глаука Глобоза»), сосны (Банкса, «Норвежский тип», горная «Гном», «Винтер Голд») и другие. Всего около 40 видов различных растений, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: сквер  благоустройство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru