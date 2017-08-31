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Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
Основные работы в сквере на Корабельной Набережной в столице Приморья завершены.
«Сквер получился достаточно красивым и, как мне кажется, уместным. Потому что здесь есть набережная Цесаревича, в прошлом году установили скульптуру основателя дзюдо в России Василия Ощепкова, дороги рядом капитально ремонтируем. Можно сказать, что это место давно уже жило, и сейчас сквер эту жизнь дополнил», - прокомментировал первый вице-мэр Алексей Литвинов.
Площадь территории этого сквера составляет порядка 700 квадратных метров. Рабочие оформили тротуар гранитной плиткой и таким строительным камнем, как златолит. Построили подпорную стену протяженностью 40 метров из натурального природного камня и произвели капитальный ремонт лестничного марша с увеличением ширины ступеней. Установили новые светильники.
Специалисты по ландшафтному дизайну организовали небольшой сад с восточными мотивами. Высадили растения, которые популярны как в Японии, так и в России. Среди них саженцы декоративной яблони, тиса, клена остролистного, азалии, можжевельника, гортензии, разных пород ели («Фат Альберт», шаровидная «Глаука Глобоза»), сосны (Банкса, «Норвежский тип», горная «Гном», «Винтер Голд») и другие. Всего около 40 видов различных растений, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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