Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тихоокеанский балкерный терминал приступил к развитию социальной инфраструктуры Славянки
Компания уже ведет восстановление моста в Филипповке и ремонт детского сада, на очереди школа и строительство набережной в Славянке
Подписанием трехстороннего соглашения о деловом сотрудничестве завершилась в Славянке во вторник, 29 августа встреча резидента Свободного порта Владивосток "Тихоокеанского балкерного терминала", администрации Хасанского муниципального района и регионального общественного движения "Народная экспертиза". В соответствии с документом в поселке Славянка при поддержке администрации Хасанского района вскоре начнется строительство закрытого угольного терминала, которое будет способствовать развитию инфраструктуры муниципального образования и создаст новые рабочие места для его жителей. Контроль над соблюдением экологических норм и стандартов во время строительства и эксплуатации терминала будет осуществлять движение "Народная экспертиза".
В ходе небольшой церемонии трехстороннее соглашение скрепили своими подписями исполнительный директор компании "Тихоокеанский балкерный терминал" Светлана Утяшева, глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников и исполнительный директор ОД "Народная экспертиза" Геннадий Комарницкий.
— По итогам соглашения компания "Тихоокеанский балкерный терминал" приступает к строительству перегрузочных комплексов навалочных и контейнерных грузов в ближайшее время. Отмечу, что реализация данного проекта напрямую повлияет на развитие инфраструктуры Хасанского района, — сказала Светлана Утяшева.
В частности будут приведены в порядок автомобильные дороги и благоустроена железнодорожная станция "Бамбурово". Новый терминал уже на первом этапе предоставит жителям района более 600 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет администрации Хасанского района составят около 5 млрд рублей.
— Заходя на территорию поселка с таким масштабным проектом, мы, естественно, несем социальную ответственность перед районом. Уже сейчас по просьбам жителей проводятся сантехнические и инженерные работы в здании местного детского сада и школы. На проведение этих работ компания уже инвестировала порядка 3 млн рублей. Также в стадии проекта находится благоустройство набережной в Славянке, — сообщила Светлана Утяшева.
Кроме ремонтных работ в детском саду и школе, компания "Тихоокеанский балкерный терминал" выделила средства на восстановление моста через реку Филипповка в Барабашевском сельском поселении. Также резидент СПВ активно содействует развитию детского спорта в Хасанском районе. В частности под его шефством находится местный детский футбольный клуб "Факел".
— Подписание данного соглашения очень важное и значимое событие для Хасанского района. Уже сейчас благодаря инвесторам, которые заходят на нашу территорию, жители Славянки и всего района в целом могут ощутить преимущества от проведенных терминалом работ социальной направленности. Например, уже сейчас ведется восстановление поверженного наводнением моста в Барабашевском сельском поселении, — отметил глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников.
К слову, восстановление моста в селе Филипповка, который одноименная река смыла во время последнего наводнения, планируется закончить до первой половины сентября. Инвестор уже оплатил необходимые расходы, и подрядчик приступил к работе.
— В масштабах села этот мост имеет для нас очень большое значение. Во время наводнения 7 августа в шесть утра с большим грохотом он рухнул. Теперь переправы на улицу Хасанская, где у нас находится 17 домов, — нет. После разрушения моста люди не могут доехать до работы, не могут навестить родных. Не может к ним проехать и водовозка. Восстановление моста стоит очень дорого. Барабашское сельское поселение такими средствами не располагает. Мы начали искать более доступные решения проблемы, хотели даже просто уложить бетонные кольца поперек русла реки и отсыпать их щебнем. Но тут глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников обратился за помощью в компанию "Тихоокеанский балкерный терминал", и та согласилась нам помочь, выделив на восстановление моста около 10 млн рублей, — отметил глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.
Глава Барабашского сельского поселения Олег Колесников. Фото: ИА PrimaMedia
Необходимо отметить, что помимо социальной ориентированности компания придает большое значение сохранению благоприятного экологического состояния всего Хасанского района и поселка Славянка. Именно поэтому третьим участником соглашения и стало общественное движение "Народная экспертиза", которое будет осуществлять контроль над соблюдением экологических норм над соблюдением экологических норм и стандартов во время строительства и эксплуатации терминала.
— Я считаю, что данный проект совершенно уникален для Приморского края. Уже на стадии разработки он включает в себя не только экономические характеристики, но имеет социальный и экологический аспекты. Проект изначально создавался с учетом интересов населения Славянки, с учетом потребностей районной инфраструктуры и тех социально-экономических проблем, которые необходимо решать в Хасанском районе, — отметил исполнительный директор ОД "Народная экспертиза" Геннадий Комарницкий. — Все экологические нормы и требования в проекте учтены еще на стадии строительства. Полностью закрытая технология перевалки и хранения грузов на территории терминала гарантирует полное отсутствие угольной пыли. ОД "Народная экспертиза" контролирует соблюдение этих требований с самого начала реализации проекта и продолжит делать это и далее.
Макет будущего терминала. Фото: ИА PrimaMedia
Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 годы. Объем инвестиций в строительство в данный период составит 10,4 млрд руб. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность работу терминалов планируется вывести к 2028 году.
Новости тематики
- Тихоокеанский балкерный терминал приступил к развитию социальной инфраструктуры Славянки
- Во Владивостоке дольщики Снеговой Пади могут вселиться в новострой с опозданием
- Двадцать пятый по счету детсад возводится во Владивостоке
- Развитию острова Русский мешают военные секреты
- В Приморье в поселке Трудовое вновь справляют новоселья
- Студенты Владивостока взялись за набережную Цесаревича
- Более 1200 обманутых дольщиков отпраздновали новоселье в Приморье
- Дом в Трудовом готовят к новоселью
- Детсадов во Владивостоке стало еще больше
- Во Владивостоке успешно решается проблема с детсадами
Новости раздела
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- Тихоокеанский балкерный терминал приступил к развитию социальной инфраструктуры Славянки
- В ДВФУ изучили географию новых первокурсников и сильно обрадовались
- Ипотечные заемщики в Приморье идут на хитрости, чтобы сэкономить на платежах
- На ВЭФ во Владивостоке покажут "бочку", "ухо" и "петлю Нестерова"
- Владельцев дальневосточных гектаров ждут на площадке
- С Думой о благоустройстве
- Мегарегулятор продюсирует финансовую грамотность
- Владивосток погрузился в Средневековье
- Пляжи нуждаются в защите от туристов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Военный самолет выделывал над Владивостоком такое...
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Коммуниста во Владивостоке наказали за членство в... "Единой России"