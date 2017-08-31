Тихоокеанский балкерный терминал приступил к развитию социальной инфраструктуры Славянки

Компания уже ведет восстановление моста в Филипповке и ремонт детского сада, на очереди школа и строительство набережной в Славянке

Подписанием трехстороннего соглашения о деловом сотрудничестве завершилась в Славянке во вторник, 29 августа встреча резидента Свободного порта Владивосток "Тихоокеанского балкерного терминала", администрации Хасанского муниципального района и регионального общественного движения "Народная экспертиза". В соответствии с документом в поселке Славянка при поддержке администрации Хасанского района вскоре начнется строительство закрытого угольного терминала, которое будет способствовать развитию инфраструктуры муниципального образования и создаст новые рабочие места для его жителей. Контроль над соблюдением экологических норм и стандартов во время строительства и эксплуатации терминала будет осуществлять движение "Народная экспертиза".

В ходе небольшой церемонии трехстороннее соглашение скрепили своими подписями исполнительный директор компании "Тихоокеанский балкерный терминал" Светлана Утяшева, глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников и исполнительный директор ОД "Народная экспертиза" Геннадий Комарницкий.

— По итогам соглашения компания "Тихоокеанский балкерный терминал" приступает к строительству перегрузочных комплексов навалочных и контейнерных грузов в ближайшее время. Отмечу, что реализация данного проекта напрямую повлияет на развитие инфраструктуры Хасанского района, — сказала Светлана Утяшева.

В частности будут приведены в порядок автомобильные дороги и благоустроена железнодорожная станция "Бамбурово". Новый терминал уже на первом этапе предоставит жителям района более 600 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет администрации Хасанского района составят около 5 млрд рублей.

— Заходя на территорию поселка с таким масштабным проектом, мы, естественно, несем социальную ответственность перед районом. Уже сейчас по просьбам жителей проводятся сантехнические и инженерные работы в здании местного детского сада и школы. На проведение этих работ компания уже инвестировала порядка 3 млн рублей. Также в стадии проекта находится благоустройство набережной в Славянке, — сообщила Светлана Утяшева.







Кроме ремонтных работ в детском саду и школе, компания "Тихоокеанский балкерный терминал" выделила средства на восстановление моста через реку Филипповка в Барабашевском сельском поселении. Также резидент СПВ активно содействует развитию детского спорта в Хасанском районе. В частности под его шефством находится местный детский футбольный клуб "Факел".

— Подписание данного соглашения очень важное и значимое событие для Хасанского района. Уже сейчас благодаря инвесторам, которые заходят на нашу территорию, жители Славянки и всего района в целом могут ощутить преимущества от проведенных терминалом работ социальной направленности. Например, уже сейчас ведется восстановление поверженного наводнением моста в Барабашевском сельском поселении, — отметил глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников.

К слову, восстановление моста в селе Филипповка, который одноименная река смыла во время последнего наводнения, планируется закончить до первой половины сентября. Инвестор уже оплатил необходимые расходы, и подрядчик приступил к работе.

— В масштабах села этот мост имеет для нас очень большое значение. Во время наводнения 7 августа в шесть утра с большим грохотом он рухнул. Теперь переправы на улицу Хасанская, где у нас находится 17 домов, — нет. После разрушения моста люди не могут доехать до работы, не могут навестить родных. Не может к ним проехать и водовозка. Восстановление моста стоит очень дорого. Барабашское сельское поселение такими средствами не располагает. Мы начали искать более доступные решения проблемы, хотели даже просто уложить бетонные кольца поперек русла реки и отсыпать их щебнем. Но тут глава Хасанского муниципального района Сергей Овчинников обратился за помощью в компанию "Тихоокеанский балкерный терминал", и та согласилась нам помочь, выделив на восстановление моста около 10 млн рублей, — отметил глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.





Глава Барабашского сельского поселения Олег Колесников. Фото: ИА PrimaMedia

Необходимо отметить, что помимо социальной ориентированности компания придает большое значение сохранению благоприятного экологического состояния всего Хасанского района и поселка Славянка. Именно поэтому третьим участником соглашения и стало общественное движение "Народная экспертиза", которое будет осуществлять контроль над соблюдением экологических норм над соблюдением экологических норм и стандартов во время строительства и эксплуатации терминала.





— Я считаю, что данный проект совершенно уникален для Приморского края. Уже на стадии разработки он включает в себя не только экономические характеристики, но имеет социальный и экологический аспекты. Проект изначально создавался с учетом интересов населения Славянки, с учетом потребностей районной инфраструктуры и тех социально-экономических проблем, которые необходимо решать в Хасанском районе, — отметил исполнительный директор ОД "Народная экспертиза" Геннадий Комарницкий. — Все экологические нормы и требования в проекте учтены еще на стадии строительства. Полностью закрытая технология перевалки и хранения грузов на территории терминала гарантирует полное отсутствие угольной пыли. ОД "Народная экспертиза" контролирует соблюдение этих требований с самого начала реализации проекта и продолжит делать это и далее.









Макет будущего терминала. Фото: ИА PrimaMedia

Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 годы. Объем инвестиций в строительство в данный период составит 10,4 млрд руб. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность работу терминалов планируется вывести к 2028 году.

