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Праздник под андреевским флагом

31 Июля 2018, 16:55 | Приморье

Один из самых любимых праздников владивостокцев сегодня вызывает интерес и у многочисленных туристов

 

В воскресенье в столице Приморья состоялся морской парад в честь дня военно-морского флота. В акваторию Амурского залива вышли около 40 боевых кораблей и катеров, подводных лодок ТОФ, а также гость с Балтики - учебный корабль «Перископ». В параде также принимали участие еще 20 единиц береговой военной техники и 1,5 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота. На водной станции ТОФ, где проходила праздничная программа, и в ее округе собрались не только жители и гости Приморского края, но и иностранные туристы.

Праздничная программа дня ВМФ стартовала на водной станции ТОФ в воскресенье утром. Гости мероприятия смогли наблюдать представление с участием боевых кораблей, которые, по сценарию, нашли и уничтожили подводную лодку условного противника. Захватывал подлодку и спецназ ТОФ - высадка морского десанта проходила при огневой поддержке корвета. В праздничных мероприятиях принимали участие коллективы драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, а также участники движения «Юнармия» и детские патриотические клубы Владивостока и Приморского края. Завершился праздник военно-морского флота салютом и фейерверком. 

День ВМФ привлек не только жителей и гостей приморской столицы, но и иностранных гостей. И это неудивительно, ведь в рамках решения задач государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы делается ставка, в том числе, и на событийный туризм. Как отметили представители туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморья, на сегодня регион может предложить туристам более 300 событий, среди которых важное место занимают военные праздники, поскольку вызывают большой интерес у иностранцев. «По экспертным оценкам, при организации крупных событийных мероприятий средний прирост туристского потока по сравнению с аналогичным периодом составляет порядка 30 процентов. В последнее время Приморский край зарекомендовал себя как дальневосточный центр проведения крупных событийных мероприятий в области спорта, культуры, конгрессно-выставочной деятельности. Число мероприятий, непосредственно влияющих на повышение интереса иностранцев к Приморью, с каждым годом растет», - рассказали в ТИЦ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: праздник  ТОФ  день вмф 






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