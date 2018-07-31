В поисках бохайских сокровищ

Продвинутые туристы могут на время стать археологами

По данным администрации Приморского края, в сегменте въездного туризма культурно-познавательное и экскурсионное направления занимают ведущие места. Россияне к таким продуктам обращаются реже, но, по мнению экспертов, появление новых направлений смогло бы заинтересовать более широкую аудиторию. О том, какие новые форматы может использовать туристическая деятельность Приморья – в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Приморский край сегодня предлагает туристам различные форматы культурно-познавательного отдыха. В пределах приморской столицы к таким видам туризма можно отнести посещение Приморского океанариума, культурных институций и знакомство с историческим наследием Владивостока. Рейтинг самых популярных экскурсионных продуктов, знакомящих путешественников с городом выглядит следующим образом: на первом месте – обзорная экскурсия по Владивостоку продолжительностью 3 и 4 часа, на втором – экскурсия на остров Русский (4 часа), затем пешеходная экскурсия по Миллионке, и замыкает рейтинг экскурсия на форт №7 Владивостокской крепости.

Археологический туризм - один из подвидов культурно-познавательного туризма, предполагающий посещение территорий, связанных с археологическими раскопками. В отличие от экскурсионного, данный вид туризма предполагает именно участие туриста в процессе раскопок - он наравне с историками будет вести поиск, расчищать, мыть и фотографировать найденные предметы старины. Во время археологического путешествия для туристов особый интерес представляют памятники истории - захоронения, места стоянок, оружие и украшения. Сегодня самые развитые услуги в данном направлении предлагают Египет, Греция, Израиль и Ливан. В странах СНГ это направление также пользуется популярностью. Множество раскопок под наблюдением туристов проводится на берегу Черного и Азовского морей.

Специфика приморских раскопок

В России данный вид туризма только развивается, и наиболее успешные примеры можно найти в Крыму. В свою очередь, Приморский край, как южная часть русского Дальнего Востока, может предложить туристам археологические памятники древности - поселения чжурчжэней и Бохайского царства. На территории Приморья находится более двух тысяч исторических и археологических памятников, имеющих большое культурное значение. Около 900 из них относятся к эпохе первобытнообщинного строя (поселения палеолита, мезолита и неолита) и к средневековью (первые государственные образования - государство Бохай и Чжурчжэней).

Места раскопок могут появляться по всему Приморскому краю. Например, в бассейне залива Посьета расположилось около 120 памятников, окрестности Черниговки могут похвастаться 180, еще ряд памятников можно обнаружить на побережье Японского моря, в верховьях реки Уссури. Возле Партизанска любопытный к истории турист сможет познакомиться с Николаевским и Шайгинским городищами - уникальными памятниками времен Бохайского государства. Окрестности Арсеньева также пестрят различными археологическими памятниками: городищами, поселениями, пещерами. Среди мест для раскопок довольно редко встречаются труднодоступные, поэтому география путешествий может быть широкой, но без экстрима. По словам археологов, ко многим местам раскопок можно добраться даже на седане.

Но несмотря на то, что на Дальнем Востоке для археологического туризма есть все условия, случаи присоединения туристов к группе археологов пока единичны. «Юридических препятствий такому виду туризма нет – теоретически, если человек желает, он очень легко может присоединиться к археологической группе. Связаться с археологами несложно – во Владивостоке это можно сделать в музее ДВФУ, а дальше в качестве волонтера отправиться на раскопки. У нас такие прецеденты уже были. Нельзя сказать, что мы провели целую группу туристов, но все волонтеры остались довольны», - рассказал старший научный сотрудник музея ДВФУ Борис ЛАЗИН.

О вывозе забыть

Раскопки имеют целый ряд нюансов, которые могут отпугнуть потенциального туриста. Например, во время изысканий сложно предугадать результаты работы – можно обнаружить целое городище чжурчжэней, а можно уйти ни с чем. Поэтому туристу сложно гарантировать, что он раскопает нечто архиважное, что обязательно внесет вклад в историческое наследие Приморья. В случае же, если раскопки окажутся успешными, волонтеру придется забыть о вывозе предметов на память. Любой артефакт – это собственность государства, любой памятник археологии – это памятник федерального значения, и все они сдаются в музейный фонд Российской Федерации. В общем, сувениров из найденных исторических вещичек сделать не получится, поэтому если и ехать на раскопки, то только за впечатлениями.

А особо впечатлительные туристы могут получить слишком много эмоций от быта археологического лагеря. Как ни крути, а для людей, привыкших к комфортным отелям или пляжному отдыху, проживание в палаточном лагере покажется достаточно экстремальным. По словам Лазина, быт археологов устроен неплохо – имеется полевая кухня, баня, всегда есть возможность постирать одежду. «Но, безусловно, люди, которые ранее не сталкивались с жизнью в палаточном городке, могут испытывать определенные сложности. Для преодоления тягот полевой жизни я составил список необходимого для каждого участника экспедиции, которым могу делиться и с волонтерами. Из нестандартных рекомендаций в нем только теплая одежда, даже если экспедиция собирается в летний период. Все остальное довольно типично для любителей палаточного отдыха – средства личной гигиены, сменная одежда, репелленты и индивидуальные лекарства», - поделился старший сотрудник научного музея ДВФУ.

Археология – налево, туризм - направо

По мнению экспертов, археологический туризм мог бы вызвать интерес у широкой аудитории, особенно в условиях растущего потока путешественников, обеспеченного мерами государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Но для этого необходимо упаковать туристический продукт в интересную для конечного потребителя форму. «Например, у нас в программе появился квест-тур по Миллионке, где через игру туристы знакомятся с историей уникального квартала Владивостока. Его авторами являются студенты ДВФУ, и мы будем продолжать сотрудничество с молодежью, которая сможет дать новый драйвер развития экскурсионным продуктам. К сожалению, сегодня связь между бизнесом и вузами очень тонкая, хотелось бы сделать эту связующую нить толще: компании нуждаются в профессиональных кадрах и новых идеях», - отметила директор одной из турфирм Владивостока.

Нет пока и новых идей у самих археологов. «Туристическая группа требует определенной организации. Мне, как археологу, необходимо раскопать памятник и получить информацию. Приглядывать в это время за туристами, развлекать их у меня нет возможности. Если продавать такую услугу, надо изменить принципы работы, и лично мне пока неинтересно заниматься туристической составляющей. Если появится инициатор, который захочет массово привлекать людей, тогда, возможно, ситуация с археологическим туризмом в Приморье изменится. Но пока такого человека нет», - считает Борис Лазин.

Не добавляет археологам желания возить туристические группы вопрос: а какой вклад турист будет вносить в процесс раскопок? По словам старшего научного сотрудника ДВФУ, при определенных обстоятельствах туристическая группа вполне может сорвать раскопки.

«Турист с моей точки зрения – это человек, которого невозможно обязать делать ту работу, которую необходимо. И это сразу переводит его из разряда рабочего в разряд зрителя с элементами участия. У всех свои причуды, и нет никаких гарантий, что мы соберем экспедицию, рассчитывая на одно количество людей, а в итоге столкнемся с недовольством участников группы и массовым разъездом. Минус один человек в команде, минус два, десять… И как тогда придется копать? Ведь объем работ экспедиции формируется, исходя из количества участников. В случае если туристы будут только наблюдать, это тоже может негативно сказаться на рабочем процессе, особенно, если экспедиция набрана из студентов-практикантов. Молодые люди очень тяжело переживают вид праздно гуляющих людей в то время как им необходимо работать. В общем, влияние туристов на раскопки может быть совершенно неоднозначным, поэтому при организации археологических туров организатору придется учесть все эти нюансы», - резюмирует Борис Лазин.

КСТАТИ

Туристы любят сказки, поэтому мифы и легенды становятся хорошей рекламой турпродукта. Люди уже слышали что-то об истории какого-то конкретного места, а через легенду хотят узнать больше. Здесь появляется пространство для новых форматов.

Фото Юрия РОГОВА.