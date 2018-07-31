Бескозырка не по размеру

Несмотря на увеличивающиеся наборы учебных заведений, конкуренция за право служить в ВМФ пока еще мала

Подготовка кадров военно-морского флота на Дальнем Востоке имеет богатую историю. Еще в1731 году указом императрицы Анны Иоанновны была учреждена Охотская навигацкая школа, которая стала первым военно-морским учебным заведением региона. Сегодня, благодаря развитию системы военно-морского образования, в Приморском крае сосредоточилось несколько университетов, выпускающих кадры для флота.

Корр. Деловой газеты «Золотой Рог» побеседовала с представителями этих учебных заведений ко Дню военно-морского флота, отмечающегося в рамках празднования 80-летия Приморского края.

Во Владивостоке находится единственное на Дальнем Востоке военно-морское училище – Тихоокеанское высшее военно-морское училище (ТОВВМУ) имени Степана Осиповича Макарова. Заведение предлагает эксклюзивные в России специальности для военно-морского флота. В июне этого года состоялся 75-й выпуск курсантов ТОВВМУ. В этом году стены учебного заведения покинуло 137 человек: 88 офицеров, 49 мичманов и прапорщиков. А уже в июле ТОВВМУ распахнуло двери перед новыми кандидатами на обучение по программам высшего и среднего специального образования.

На флот - со всей страны

Как отмечает заместитель начальника по учебной и научной работе ТОВВМУ имени С.О. Макарова, кандидат технических наук, доцент, профессор Академии военных наук, капитан первого ранга Андрей ШМАКОВ, набор курсантов в учебное заведение увеличивается год от года.

«Нельзя сказать, что это колоссальный рост, но тенденция к увеличению численности есть. Все специальности высшего образования и среднего востребованы. Молодежь сегодня проявляет большой интерес к военно-морскому флоту, и поэтому они с удовольствием выбирают профессии, связанные с этим направлением. Расширяется и география поступления – помимо Приморского и Хабаровского краев, к нам активно поступают ребята с Сахалина, Камчатки. Приезжают и из Краснодарского края, и из регионов Сибири», - делится Андрей Шмаков.

Подобная тенденция отмечается и в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского, который сохранил военную кафедру и также готовит кадры для военно-морского флота.

«На протяжении многих лет лидирующие позиции по количеству поданных заявлений занимают курсантские специальности. Это обусловлено, в первую очередь, профильностью нашего вуза. При этом наблюдается расширение географии набора абитуриентов. Помимо дальневосточников связать свою судьбу с морем пожелали выпускники школ Амурской области, Хабаровского края, Иркутской области, Красноярского края, Белгородской области, Урала и западной части России. По нашему мнению, это связано не только с романтикой морской профессии, но и с преимуществами, которые дает обучение в Морском университете: содержание за счет государственного бюджета, интересная и перспективная плавательная практика. Как правило, рабочие контракты курсанты заключают еще на третьем и четвертом курсах. В этом году в университет на места, финансируемые из федерального бюджета, в рамках контрольных цифр приема на курсантские специальности будет принято 350 человек», - рассказала начальник организационно-информационного управления МГУ им. адм. Г.И. Невельского Наталья АФАНАСЬЕВА.





В этом году на одно место в ТОВВМУ претендовали 3,2 человека.

Тонкости набора

По мнению экспертов, в пользу учебы по специальности для ВМФ говорит несколько факторов. Первый – востребованность у будущего работодателя. Министерство обороны формирует заявку учебным заведениям на специалистов, которые необходимы вооруженным силам, и в соответствии с этой заявкой формируется набор специалистов. Поэтому такое перенасыщение молодыми специалистами, которое можно наблюдать в гражданских университетах, военным учебным заведениям не грозит.

Другой фактор – насыщенная и интересная практическая часть обучения. После каждого курса воспитанники военно-морских учебных заведений проходят обязательную практику на кораблях Тихоокеанского флота. Так, в этом году курсанты ТОВВМУ им. О.С. Макарова принимают участие в первом в истории дальнем походе учебного корабля «Перекоп» по маршруту Кронштадт – Севастополь – Владивосток – Североморск. Корабль впервые пройдет Северным морским путем, и все курсанты получат уникальную возможность в полной мере почувствовать флотскую службу и применить полученные знания на практике.

Несмотря на столь интересные условия, учебные заведения Владивостока отмечают, что за право стать курсантом приморские ребята пока не конкурируют друг с другом.

«Мы – единственное военно-морское училище до Урала, но даже это уединение не дает нам большого конкурса. Хотя и связано это с достаточно объективными факторами, которые отпугивают потенциальных абитуриентов. Так, для поступления в наше учебное заведение обязателен ЕГЭ по физике. Многие школьники боятся сдавать этот предмет, считая его слишком сложным. Поэтому мы проигрываем здесь университетам, в которые для поступления требуют результаты по популярным предметам. Например, обществознание, - отмечает Андрей Шмаков. – Но мы не можем изменить требования к абитуриентам – из стен ТОВВМУ выходят технари, которым физика необходима для освоения специальности. Стоит добавить, что для поступления мало просто сдать ЕГЭ по физике, необходимо набрать минимальное количество баллов, которые ежегодно ТОВВМУ выставляет для абитуриентов. В случае со средним образованием – это средний балл, он также не должен быть ниже установленного порога».

Помимо уровня знаний, военные учебные заведения, в отличие от гражданских, тщательно проверяют и состояние здоровья. Пакеты документов для медкомиссии потенциальные курсанты начинают собирать заранее – в октябре-ноябре предшествующего поступлению года. Сначала ребят осматривает военкомат по месту жительства, затем – медкомиссия учебного заведения. Здесь проводится более углубленное медицинское обследование на предмет годности к обучению в военно-морском училище. Далее проходит проверка уровня физической подготовки по четырем нормативам: выносливость (бег на три километра), скорость (стометровка), сила (подтягивание) и военно-прикладной навык в виде плавания в бассейне. Последней ступенью отбора является профессионально-психологическое обследование на предмет годности к службе в вооруженных силах РФ.

Дальневосточники проигрывают

Безусловно, справиться с такими требованиями под силу далеко не каждому школьнику. Поэтому в учебных заведениях фиксируется тревожная тенденция – общий уровень подготовки курсантов падает.

«Это касается школьных знаний – у многих абитуриентов мы видим провалы в знании материала, - поясняет Андрей Шмаков. – Это влияет на учебный процесс – хорошая школьная подготовка становится залогом понимания более сложного материала. Когда у курсанта есть пробелы в знаниях, ему приходится дополнительно прорабатывать этот материал, и к сожалению, не всегда можно оперативно наверстать упущенное. Не всегда это вина самого молодого человека – нередко нужный предмет не преподается долгое время в школе, либо качество этих занятий оставляет желать лучшего. Причем в последнее время такая проблема регистрируется не только в маленьких населенных пунктах, но и в городах Приморского края. Так нам аукается кадровый голод в учебных заведениях, и с каждым годом эта проблема становится все острее. На этом фоне ребята из западных регионов порой серьезно выделяются среди дальневосточников. Но нам деваться некуда - мы работаем с курсантами разного уровня подготовки и ведем их к выпуску, преодолевая школьные пробелы в знаниях уже совместными усилиями преподавательского состава вуза».

Досье "Золотого Рога": В 2017 году Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Степана Осиповича Макарова отметило юбилей - 80-ю годовщину образования училища. За историю Тихоокеанского высшего военно-морского училища подготовлено свыше 20 тыс. офицеров, из которых 250 стали адмиралами и генералами. 17 июля в училище прошел отбор кандидатов для обучения по программам высшего и среднего специального образования. В этом году на одно место претендовали 3,2 человека. Большинство кандидатов успешно прошли профессиональный отбор и были допущены к конкурсу. Норма набора курсантов для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой и средней военно-специальной подготовкой выполнены полностью.

На верхнем фото: Военные учебные заведения, в отличие от гражданских, тщательно проверяют и состояние здоровья.

Фото Юрия РОГОВА.