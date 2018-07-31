День Бикина со слезами на глазах

Суровая действительность омрачает праздник на берегах знаменитой таежной реки

Традиционный образ жизни малых народов и заповедный статус территории их обитания являются серьезной защитой природного комплекса от его возможного разграбления и уничтожения.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы особенно поддерживает деятельность народа удэге по сохранению богатства и разнообразия земли его обитания и становление расположенного на ней, одного из самых молодых в России - национального парка «Бикин», который в начале июля был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе уже существующего объекта «Центральный Сихотэ-Алинь». Это стало особым признанием уникальности этой ООПТ.

Сохранить национальный колорит

Современная цивилизация стирает грани между народами. Некоторые из них, относящиеся к малым, постепенно исчезают. И с этим, к сожалению, происходит обеднение человечества, потому что часть его общей культуры безвозвратно уходит. Поэтому очень ценны такие даты, как День Бикина, когда коренные жители приморской глубинки поднимаются к истокам своей культуры и показывают ее другим.

Празднование Дня Бикина в какой-то степени совпадает с Международным днем коренных народов мира, который в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН от 23 декабря 1994 года ежегодно отмечается 9 августа, и - с 61-й в этом году годовщиной образования удэгейского села Красный Яр в Пожарском районе.

Кстати, международный праздник преследует определенную цель - привлечение внимания к вопросам коренных малочисленных народов другого населения стран и регионов, а также чиновников всех уровней. В России этот день традиционно будет сопровождаться открытием музеев, выставок, экскурсий, проведением национальных и иных фестивалей и конгрессов.

Что же касается местной составляющей праздника, то День Бикина традиционно отмечается уже не первое десятилетие, и особую значимость приобрел с деятельностью этнокультурного центра удэгейцев, созданного Территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов «Тигр», возглавляемой Владимиром ШИРКО.

Проводится праздник на территории музея в Красном Яре под открытым небом - в стилизованном поселении удэгейцев ХIХ - начала ХХ веков, которое входит в структуру этнокультурного центра. Здесь же действуют эколого-туристический клуб, этнологический кружок, школа следопыта, национальный танцевальный ансамбль «Агдайми», сувенирно-пошивочный и столярный цехи.

Практически все жители села и гости праздничных мероприятий становятся участниками экскурсий по этноцентру, вовлекаются в торжественную часть Дня Бикина, в концерт национальной самодеятельности. В рамках торжества работают выставки декоративно-прикладного творчества, национальная кухня, проводятся соревнования по национальным видам спорта, камлание шамана, молодежная дискотека и традиционная пресс-конференция по проблемам коренных жителей.

И в этом году традиционный праздник удэге, общая численность которых в мире составляет всего около полутора тысяч человек, и нанайцев, также проживающих в бассейне реки Бикин, предполагается провести на высоком уровне, с участием высокопоставленных лиц, представителей организаций, сотрудничающих с нацпарком, просто туристов.

К сожалению, на этот раз праздник оказывается с горчинкой.

Затянувшаяся проверка

В этом году празднование Дня Бикина было решено провести 3-4 августа. Однако 30 мая в Лучегорске сотрудники отдела полиции экономической безопасности по Пожарскому району провели обыск ФГБУ «Национальный парк «Бикин» и изъяли рабочую документацию этого госучреждения, к созданию которого коренные народы Бикина имеют самое прямое отношение, а около 50 из них работают в его штате.

Затянувшаяся проверка перечеркивает планы. Сотрудники нацпарка отмечают, что ее инициировал сотрудник полиции, которого во время его отпуска не пропустили с уже уволенным из отдела УВД другом «проверять незаконные порубки». Проверка фактически парализовала бухгалтерский и обычный документооборот нацпарка. Естественно, принимаемые решения не оформляются должным образом, что в дальнейшем может быть причиной следующих проверок для выявления нарушений в работе государственной организации.

Накануне данной публикации Деловая газета «Золотой Рог» связалась с сотрудниками нацпарка, которые отметили, что, несмотря на многочисленные публикации и распоряжение краевого УВД в отношении своего Пожарского отдела о возврате документации, в дирекцию нацпарка были возвращены пока только личные дела сотрудников, а кадровые и бухгалтерские документы или их копии, которые положено предоставлять в течение пяти дней после изъятия оригиналов, не получены.

Отсутствие документов накладывает особый отпечаток и на подготовку Дня Бикина, и на будущий прием гостей, который сопряжен с оформлением командировочных удостоверений, заключение договоров, при решении денежных вопросов и пр.

Интересно, что Пожарский суд, в который дирекция нацпарка обратилась с иском о признании оперативно-розыскных мероприятий в офисе организации незаконными, не смог быстро рассмотреть конфликтную ситуацию. Притом, что суд находится в одном здании с дирекцией нацпарка. Правда, прокурор Пожарского района увидел нарушения в изъятии документов и направил представление в отдел УВД, но оперативного ответа на него не получил.

Конфликт давно вышел уже на российский уровень, но возвращаясь для решения сверху на районный уровень, по инерции продолжает оставаться окончательно неурегулированным.

Впрочем, неприятности с отделом УВД, как пояснили сотрудники нацпарка, - это в какой-то степени обыденное явление, поскольку нацпарку повышенное внимание уделяют и иные структуры, имеющие права проверять и контролировать его деятельность, и эти проверки по малейшему поводу зачастую мешают нормальной работе этой государственной организации.

При этом никаких официальных обвинений в отношении сотрудников нацпарка не выдвинуто, никто не арестован и не посажен. Но документооборот парализован.

Борьба продолжается

Создание нацпарка «Бикин» стало результатом долгой и серьезной борьбы представителей коренных народов и общественных природоохранных организаций с отечественными и зарубежными компаниями, которые пытались добиться от государства разрешения на хозяйственное освоение бассейна реки Бикин, что в основном касалось вырубки сохранившейся здесь первозданной уссурийской тайги. Постановлением Правительства РФ по поручению президента Владимира ПУТИНА 3 ноября 2015 года на территории свыше 1,16 миллиона гектаров сихотэ-алинских лесов был образован нацпарк «Бикин», главной заботой которого стали сохранение тайги, в частности около 400 кв. километров девственного кедровника, краснокнижного амурского тигра и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Его становлению, в частности, содействовал и продолжает содействовать Амурский филиал всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). И на должность директора нацпарка «Бикин» Минприроды РФ назначил тогда же представителя, которого выдвинули община «Тигр» и инициативная группа жителей села Красный Яр.

Нацпарк «Бикин» особенно интересен тем, что в его уставе впервые в России были прописаны положения, которые ставили перед организацией не только задачи природоохраны, но и поддержки среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а также в реализации их прав на активное участие в управлении территорией общей площадью около 8 тыс. кв. километров.

Но образование нацпарка не преследовало цели сделать уникальную территорию недоступной для других. Она открыта для всех, кому любопытно познакомиться с ней вживую без ружья и топора.

МНЕНИЕ

«Наша задача - превратить уникальный ресурс нацпарка в конкурентоспособный туристский продукт»

Директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей КУДРЯВЦЕВ:

- Наша ООПТ - первая, которая в этом году получила поддержку развития туристической деятельности на федеральном уровне. Разработка комплексной программы развития туристической деятельности у нас началась в 2015 году в соответствии с поручением президента РФ по вопросам создания и развития национального парка «Бикин» и велась одновременно с процессом его создания. Прежде чем эта программа развития туризма была направлена в Правительство РФ, она была утверждена Советом коренных малочисленных народов, действующим при нацпарке.

- Туристический потенциал парка огромен, - продолжает руководитель «Бикина». - Это, прежде всего, сохранившаяся сбалансированная экосистема и уникальная культура коренных малочисленных народов. В настоящее время мы работаем над организацией круглогодичного туризма: экотуры, этнотуры, событийные мероприятия, проведение мастер-классов по национальной кулинарии и изготовлению этнических сувениров. Наша задача - превратить уникальный ресурс нацпарка в конкурентоспособный туристский продукт международного уровня. Это важно также для местных жителей, ведь других перспектив для развития в столь отдаленном месте трудно представить. Поэтому администрация национального парка «Бикин» будет работать над привлечением местных жителей.

На фото: День Бикина - всегда одно из самых ярких событий года на территории национального парка, природа этих мест и праздник дарят туристам незабываемые впечатления.

Фото Юрия РОГОВА.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.