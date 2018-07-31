Варвары среди нас

Массовая экологическая безграмотность и гражданская безответственность все еще грозят редким растениям истреблением в Приморье

Приморью сильно повезло. Смешение южной и, в каком-то смысле, северной фауны и флоры сделали биоразнообразие края богатым и уникальным. Только ценят это, пожалуй, лишь истинные знатоки природного комплекса. Ну, а для повальной части населения большинство названий редких растений, произрастающих в пределах региона, ни о чем не говорит, и даже вполне нормальный человек без каких-либо угрызений совести может срывать редкие цветы, чтобы день-другой полюбоваться ими, стоящими в вазе, а потом выбросить.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает повышение экологической грамотности населения. Но факты говорят о том, что азы просвещения не усваиваются людьми с варварской психологией. И только реальные наказания могут отрезвить вандалов, попирающих законы о сбережении редких краснокнижных видов.

Трагедия на сопке Бурачека

Женщина-разрушитель - явление для природы ненормальное. Когда же несколько таких женщин объединяются в банду, уничтожающую редкие и краснокнижные растения, - это нонсенс. Однако именно такой поразительный факт в начале этого года был отмечен в Первомайском районе Владивостока.

Есть в этом районе малозаметная сопка Бурачека, которую уже много лет вместе со многими добровольными помощниками пытается сделать одним из особо уникальных мест Владивостока местный житель - действительный член Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края и настоящий фанат приморской флоры Георгий ТРУСЕНЕВ.

Надо сказать, что когда много лет назад он зашел в редакцию Деловой газеты «Золотой Рог» и показал проект, по которому подножие сопки должно было превратиться в уникальный сад редких видов приморской флоры, а давно тогда уже ненужная водонапорная башня стать туристским объектом, то как-то мало в это поверилось. Трудно было представить, что такая сказка возможна для хламушника, который процветал в том месте тогда, в начале 2000-х.

Тем не менее, энтузиаст свою идею с тех пор настойчиво продвигал и вовлекал в ее орбиту других. В благоустройстве сопки и ее подножия, в посадке здесь простых и краснокнижных растений участвовали активисты общественных организаций, ученики школ №№ 50, 59 и 74, местные жители, члены гаражных кооперативов. На, в общем-то, проходной территории появилось более десятка краснокнижных растений, что действительно начало придавать этому месту определенную уникальность. Из краснокнижных видов приморской флоры здесь стали произрастать сосна густоцветная, орех айлантолистный, редкие магнолии, микробиота. За небольшой период времени в ходе экологических акций горожанами было высажено здесь несколько сот деревьев и кустарников. В прошлом году члены туристического клуба «Грин Тур» приняли участие в посадке на склонах сопки редких горных растений. Таким образом это место стало превращаться в настоящий нагорный сквер.

Но появились женщины с топорами, которые из мести к участникам «зеленого строительства» за законно убранный гараж и недоказано кем отравленную бродячую собачку, которой симпатизировала одна из них, начали уничтожать посадки. К сожалению, полиция почему-то не нашла возможности привлечь варварок к ответственности.

Ну, а о том, что преступницы все же осуждены общественным мнением, можно судить по тому, что весной, в ходе голосования горожан, территория сопки Бурачека стала одной из первоочередных в плане благоустройства общественных территорий Владивостока. На проект, который должен появиться к ноябрю, из бюджета города выделено 5,3 млн рублей. А воплотить проект предполагается в следующем году. И, конечно, в нем обязательно найдет свое продолжение представительство здесь приморской краснокнижной флоры.

Особое внимание администрации города к краснокнижникам можно усмотреть и в том, что весной этого года мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО объявил, что одним из символов Владивостока становится рододендрон. И уже во время двухмесячника по уборке и благоустройству было высажено множество саженцев этого реликта.

Тайгу лишают корня жизни

В отношении краснокнижного женьшеня, который ценится за его уникальные целебные свойства, в крае творится настоящий геноцид. Иначе это и не назовешь, потому что изымаемый из природы корень по форме напоминает именно маленького человечка.

Научный руководитель ФГБУ Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) академик Юрий ЖУРАВЛЕВ отмечает, что охотой на дикорастущий женьшень нелегально занимаются не только местные жители таежных районов края, но даже иностранные туристы, которые останавливают автобусы в лесных районах под видом необходимости отдыха, и вместо отдыха прочесывают тайгу в поиске корня.

По мнению эксперта по этому растению, в настоящее время в приморской тайге уже редко можно найти женьшень «в возрасте», у которого целебная ценность особенно высока. Добыча браконьеров - это в основном мелкие корни, которые зачастую используют для доращивания на женьшеневых плантациях, особенно популярных в Китае, Республике Корея и некоторых других странах.

О масштабах женьшеневого браконьерства в крае можно судить даже по одной последней партии контрабандного женьшеня, изъятой в этом месяце сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни на Лесозаводском таможенном посту у гражданина Китая. У него нашли 241 корень дикорастущего женьшеня массой 2,2 кг. Эксперты оценили партию в 2,9 млн рублей. И это преимущественно растения «детского возраста» - средний вес чуть более 9 грамм. Известно, что ранее, до запрета добычи, промысловое значение имел корень весом свыше 30 грамм. Поскольку корень дикорастущего растения прибавляет за год всего около одного грамма, то своего совершеннолетия женьшень в природе достигает только через 30 лет.

В прошлом году у одного из граждан Китая, задержанного на территории «Земли леопарда», было изъято 25 корней, у другого - на гострассе в районе с. Сальского - 95 корней, которые он вроде бы купил у местного браконьера.

В этом году в «Земле леопарда», учитывая постоянный интерес к ней иностранных браконьеров, введено совместное патрулирование ООПТ ее сотрудниками с работниками ФСБ.

Трудность в борьбе с этим видом браконьеров состоит в том, что они часто проникают в тайгу под видом простых туристов. И, если охотник на зверя не может скрыть от чужих глаз добытую тушу, которую надо как-то вывозить по дороге, то выкопанный корень может быть относительно незаметно вынесен из леса по тропам или вообще по бездорожью.

Природа и закон грозят расплатой

Хищное отношение к редким краснокнижным растениям не остается без расплаты. И, прежде всего, она заключается в том, что с сокращением ареала или уничтожением редкого вида все мы становимся беднее. С другой стороны, никто не освобождает конкретного варвара от персональной ответственности в виде штрафа или даже тюремного срока.

Факты уничтожения краснокнижных растений в Приморье часто на виду.

Например, сейчас на озере Ханка и мелких застойных водоемах зацветает очаровательный краснокнижный лотос Комарова. Казалось бы, любоваться им можно сколько угодно, но кому-то хочется вырвать его с корневищем, чтобы устроить фотосессию, другому - чтобы цветок у него постоял дома в хрустале. А ведь это растение очень уязвимо, и если бы не распространение его энтузиастами по местам, где оно ранее не встречалось, то его ареал легко мог бы ужаться, как шагреневая кожа.

Или взять диморфант, который многими десятками деревьев был изъят в последнее время из природы при осуществлении во Владивостоке таких проектов, как строительство поселка ЖСК «Остров» и жилого района «Снеговая падь».

Старший научный сотрудник лаборатории лекарственных растений Горнотаежной станции ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Дарья ЧЕРНЯК считает, что сбор краснокнижных растений в крае сегодня стал очень серьезной проблемой. Этим часть населения пытается поправить свое бедственное материальное положение. Поэтому на продажу по сотне рублей за букетик выносятся весенние ландыши, адонисы и другие первоцветы, предлагаются пионы и рододендроны. Под напором сборщиков популяции этих растений заметно сокращаются. А один из сайтов отметил, что у нас в крае исчезла редкая жимолость одноцветковая, ранее встречавшаяся в Хасанском районе. Полной уверенности специалистов в этом факте еще нет, но то, что это растение не встречается, уже огорчительно.

Досье "Золотого Рога": Наказывается сбор краснокнижных и редких растений по ст. 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За такие действия размер штрафа для граждан в настоящее время определен в размере от 2 500 до 5 000 рублей. При этом должны конфисковываться орудия добычи растений и сами выставленные на продажу растения. Должностные лица могут быть оштрафованы на 15-20 тысяч с конфискацией. Но за особо серьезный ущерб окружающей среде в течение 20 лет с момента его причинения возможно получить и конкретный срок до трех лет. Кстати, солидарную ответственность с продавцами несут и покупатели изъятых из природы краснокнижников. Случаи привлечения в Приморье к ответственности за женьшень и вырубку краснокнижных растений известны, но о реальном наказании иных губителей реликтовой флоры судебная практика помалкивает.

На фото: Среди десятков редких и краснокнижных растений рядовые жители Приморья больше всего наслышаны

о легендарном женьшене и лотосе Комарова (на фото).

Фото Юрия РОГОВА.