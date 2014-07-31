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Проект Молодежного правительства Приморья победил на "Селигере-2014

31 Июля 2014, 09:21 | Приморье

Заместитель председателя Молодежного правительства Приморского края Николай Селюк стал победителем конкурса проектов на «Селигер-2014». Он получил сертификат на финансирование проекта уже в этом году.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, 36 молодых активистов Приморья принимают участие во Всероссийском форуме «Селигер-2014».

По словам Николая Селюка, в очередной раз проект Молодежного правительства признали лучшим на всероссийском уровне.

«Мой проект - «Инструкция порядочному гражданину» - мы растиражировали в количестве 2 тысяч экземпляров. Инструкция рассказывает о тарификации услуг, ремонтах в домах, правах и обязанностях собственников. Важно, что проект признали достойным и актуальным. В рамках расширения проекта мы увеличим тираж и осенью проведем обучающие семинары со старшеклассниками региона», - сказал он.

Напомним, с 13 июля по 10 августа на озере Селигер проходит Всероссийский молодежный образовательный форум. Более 12 тысяч лидеров, активистов молодежных и детских общественных объединений со всей страны принимают активное участие в работе образовательных площадок форума.

36 представителей Приморского края активно работают на площадках юбилейного десятого Селигера. Они заняты в сменах «Технология добра», «Информационный поток», «Беги за мной», «Молодежное самоуправление», «Экономика будущего», «Инновации», «Предпринимательство» и «Молодые юристы России».


ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

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Теги: молодежь  селигер 



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