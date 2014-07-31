Родителей школьников в Приморье отправляют в банк

Банк социальной рекламы создан Управлением ФСКН России по Приморскому краю совместно со специалистами в сфере образования и здравоохранения. Он включает в себя буклет для педагогов и родителей, плакаты, стикеры и методические рекомендации, пропагандирующие здоровый образ жизни.

«Данные материалы разработаны с целью предупреждения фактов распространения и потребления наркотиков среди детей и подростков, пагубного воздействия наркотиков на организм, а также ознакомления с административной и уголовной ответственности за любые действия, связанные с наркотиками», - подчеркивают специалисты наркоконтроля.

Банк социальной рекламы содержит информацию об основах антинаркотического законодательства, кодекс об административных правонарушениях, перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией. Также на сайте можно найти полезные советы для родителей, педагогов и волонтеров.

Более того, здесь указаны телефоны и адреса, куда взрослые и дети могут сообщить обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, сведения о готовящихся преступлениях или иные данные, которые могут заинтересовать правоохранительные органы.

Напомним, руководитель Приморского края Владимир Миклушевский подчеркивает, что проблема наркомании не может решаться только силовыми методами.

«Силовые методы борьбы, безусловно, важны. Тем не менее, учитывая социальную важность вопроса, необходимо создавать в молодежной среде нетерпимость к наркотикам – это должно быть не модно», - считает глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.