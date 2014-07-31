Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Родителей школьников в Приморье отправляют в банк
Банк социальной рекламы создан Управлением ФСКН России по Приморскому краю совместно со специалистами в сфере образования и здравоохранения. Он включает в себя буклет для педагогов и родителей, плакаты, стикеры и методические рекомендации, пропагандирующие здоровый образ жизни.
«Данные материалы разработаны с целью предупреждения фактов распространения и потребления наркотиков среди детей и подростков, пагубного воздействия наркотиков на организм, а также ознакомления с административной и уголовной ответственности за любые действия, связанные с наркотиками», - подчеркивают специалисты наркоконтроля.
Банк социальной рекламы содержит информацию об основах антинаркотического законодательства, кодекс об административных правонарушениях, перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией. Также на сайте можно найти полезные советы для родителей, педагогов и волонтеров.
Более того, здесь указаны телефоны и адреса, куда взрослые и дети могут сообщить обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, сведения о готовящихся преступлениях или иные данные, которые могут заинтересовать правоохранительные органы.
Напомним, руководитель Приморского края Владимир Миклушевский подчеркивает, что проблема наркомании не может решаться только силовыми методами.
«Силовые методы борьбы, безусловно, важны. Тем не менее, учитывая социальную важность вопроса, необходимо создавать в молодежной среде нетерпимость к наркотикам – это должно быть не модно», - считает глава региона.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать свои финансовые решения
- Уберечь детей
- Девы по части денег пойдут вразнос
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника
- В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко
- Приморье встречает юбилей
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит взвешивать свои финансовые решения
- Добро пожаловать в Канвандо
- Уберечь детей
- Новые меры социальной поддержки приморцев
- Хабаровчане без боя Владивостоку столичный статус не отдадут
- В Приморье "Активные пенсионеры" учатся виртуальному общению
- "Имущество конфискуют, да еще как!"
- Человеческому капиталу нужна питательная среда
- Олег Кожемяко сменил все руководство дорожной отрасли Приморья
- Врио губернатора Приморского края устроил разнос дорожникам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- "Гагарин" приземлится на Чуркине