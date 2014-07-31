Во Владивостоке пройдут первые соревнования яхт-роботов

13 сентября на акватории озера Юность пройдут первые соревнования яхт-роботов. Организатором турнира выступает центр развития робототехники при поддержке управления по делам молодежи администрации города.

«Данный проект является одним из мероприятий Центра развития робототехники, направленных на популяризацию технического творчества во Владивостоке и Приморском крае, а также развитие образовательных процессов в области морского дела, - рассказывает Юлия Дмитриева, начальник отдела управления по делам молодежи. - Целью соревнований является привлечение интереса молодежи к парусному спорту и робототехнике, развитие знаний и навыков в этой области и получения опыта разработки и эксплуатации собственных роботов и их систем».

Отметим, что данный проект стал одним из призеров конкурса «Молодежная инициатива», организованного управлением по делам молодежи, и получил финансовую поддержку на проведение данного мероприятия.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 августа. Более подробная информация на сайте - robocenter.org .

ZRPRESS.RU, Владивосток.