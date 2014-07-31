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В Приморье строительный магазин оштрафовали за реализацию наркотиков
В Кировском районе прокуратура выявила нарушения в сфере реализации прекурсоров наркотических средств в деятельности магазина строительных материалов
Прокуратурой Кировского района выявлены нарушения правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом», в деятельности магазина строительных материалов, в котором реализовывался «Технический Ацетон» с концентрацией более 60 % (являющийся прекурсором наркотических средств).
Так, в магазине отсутствовало лицо, ответственное за учет таких средств. Кроме этого, проверяющими выявлены нарушения при ведении соответствующего журнала, учета поступления (расходования) веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен.
По результатам проверки в отношении предпринимателя прокурором района возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота, хранения, учета, реализации прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации).
По итогам его судебного рассмотрения постановлением мирового судьи индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений оборота прекурсоров наркотических средств в деятельности магазина.
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