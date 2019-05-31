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"Золотой Рог" отмечает 27-й день рождения
31 мая 1992 года вышел первый номер газеты
Первый номер газеты «Золотой Рог» вышел в далеком 1992 году. Издание было создан на базе на тот момент «главного» краевого издания - газеты «Красное знамя», которая долгие годы являлась органом краевого комитета Коммунистической партии СССР.
«Золотой Рог» изначально вышел в статусе «газеты промышленных и предпринимательских кругов Приморского края». Именно так было написано в шапке первого номера газеты. Такой ход - печатный орган компартии создал фактически «капиталистическую» газеты, только на первый взгляд кажется странным. Просто в те годы, самые опытные журналисты и редакторы Приморья, которые могли не только профессионально описывать происходящее, но и предвидеть наперед многие процессы в обществе, как раз и были сосредоточены в «Красном знамени» и они не могли не видеть, в каком направлении идет развитие экономики страны. «Золотой Рог» и стал тем самым ответом на вызов, который бросили журналистам «Красного знамени» новые реалии. И они этот вызов приняли.
Что касается названия газеты, то тут есть несколько версий, однако, наиболее вероятной является такая: газета получила свое название от второго соучредителя газеты. Им стал Союз предпринимателей Приморья «Золотой Рог». Несколько видных членов этого Союза не только дали денег для старта новой газеты, но и вошли в первый состав редакционной коллегии. К примеру, Евгений Иванович Наздратенко, который чуть позже стал губернатором Приморского края.
Однако под крышей главного парторгана края «Золотой Рог» просуществовал недолго - в коллективе нашлись не только свои «либералы», но и «консерваторы». Дороги двух изданий разошлись и, увы, старейшее издание региона газеты «Красное знамя» практически сразу прекратило существование. «Золотой Рог» под руководством экс-редактора агропромышленного отдела главной партийной газеты края Елены Барковой выжил и продолжил работать в условиях свободной экономики.
Работа эта была не и легких, поскольку на всем известные экономические трудности тех лет, включая масштабные кризисы, такой как кризис 1998-го да, накладывалась еще и необходимость постоянно следить за экономическими новациями, которые тогда появлялись чуть ли не ежедневно, фактически постоянно учится, познавая деловые и финансовые процессы, чтобы не только писать грамотные материалы, но и рассказывать о них читателям.
Несмотря ни на что газета активно развивалась и со временем преобразовалась в целую издательскую компанию. Компания «Золотой Рог» одной из первых в регионе запустила сайт, в 2000 году появился региональный журнал «Дальневосточный капитал», издания автомобильной и медицинской направленности. Газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный капитал» стали настоящими печатными органами деловых кругов Дальнего Востока. Ассоциация менеджеров России, после проведения большого исследования по всей стране, назвала эти два СМИ ведущими деловыми изданиями региона.
В начале 2000-х компания начала прирастать корпунктами и целыми филиалами – в Находке, Кавалерово, Хабаровске, где стала выходить газета «Золотой Рог Хабаровск». Большую популярность получил проект «100 крупнейших компаний Дальнего Востока», который и сегодня является основой для различных аналитических и даже научных работ.
Настоящим «деловым Оскаром» региона стала Бизнес-Премия, инициатором создания которой стала Издательская компания «Золотой Рог» и которая выявляет лучшие компании и менеджеров по четырем номинациям: «Менеджер года», «Компания года», «Социально-ответственная компания года» и «Развивающийся бизнес года». В 2019 году Бизнес-Премия прошла уже в 15-й раз!
За четверть века в компании успели поработать несколько сот высококлассных журналистов, редакторов, технических работников, карьеры многих из которых стартовали именно в «Золотой Роге». Сегодня в регионе практически нет более менее известного СМИ, в котором бы не работали выходцы из «Золотого Рога», а некоторыми успешными изданиями и руководят бывшие «золоторожцы».
И сегодня газета «Золотой Рог», как и другие проекты одноименной Издательской компании продолжают успешно работать. Коллектив компании полон новых идей и проектов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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