Глава Владивостока решил минимизировать массовые мероприятия

Во Владивостоке ограничат количество мероприятий с перекрытием центральных улиц

Такое решение принял глава Владивостока Виталий Веркеенко на совещании по вопросу взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, органов ГИБДД в сфере обеспечения дорожного движения в городе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Нам необходимо найти подход для совместной работы с органами ГИБДД по ряду вопросов. Это подготовка соответствующей документации для перекрытий улиц на массовые мероприятия, эвакуация брошенных и бесхозных машин, а также устранение незаконной наружной рекламы, мешающей организации дорожного движения и портящей облик города. Согласен с представителями полиции, что проведение коммерческих мероприятий для нескольких тысяч жителей приносят неудобство большему количеству горожан. Мы будем ограничивать количество таких мероприятий в городе и предлагать им альтернативные места проведения. Что касается масштабных массовых мероприятий – таких, как праздник Весны и труда, 9 Мая и другие – тут, безусловно, участвуют все жители города», – отметил глава города.

Действительно, как рассказал начальник краевого управления ГИБДД Олег Зубакин, проведение массовых забегов с перекрытием центральных улиц требует участие большого количества личного состава, которого не хватает на такие большие мероприятия. Кроме того, это ущемляет права большого количества людей, которые не могут в это время проехать по дорогам общего пользования – каждый раз поступает большое количество жалоб. Такие мероприятия зачастую проводятся с нарушением правил по обеспечению безопасности дорожного движения.

По правилам, организатор мероприятия обязан за свой счет обеспечить установку временных технических средств ограничения дорожного движения. Но это либо игнорируется, либо на такие действия отсутствует достаточное финансирование и специалисты – как, например, у инициативной молодежи.

Еще одной проблемой является ответственность за ограничение дорожного движения. Как рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин, несмотря на то, что администрация Владивостока является соорганизатором некоторых мероприятий, административные протоколы по нарушениям организации безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий выписываются на мэрию как юридическое лицо в размере 300 тысяч рублей. После чего приходится обращаться в суд.

В свою очередь Виталий Веркеенко обратился к ГИБДД с предложением снизить административную практику и разработать план совместных действий при проведении таких мероприятий, который будет исключать сокращение городского бюджета.

Заместитель главы администрации города Леонид Вильчинский заверил участников совещания, что администрация города будет требовать с организаторов массовых мероприятий проекты организации дорожного движения и согласования его с ГИБДД, чтобы вопросов к мэрии у полиции не возникало.

В завершение этого вопроса глава Владивостока отметил, что в городе будут минимизированы массовые мероприятия, которые приносят неудобство большинству жителей города и ограничивают доступ к социально значимым объектам.

Анастасия Котлярова (фото)