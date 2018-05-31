Новые награды существенно пополнят список уже существующих поощрений – знаков «Почетный житель Приморского края», «Морская звезда», «Приморье. За заслуги» и «Родительская доблесть».

сообщили газете "Золотой Рог" в в администрации Приморья . Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу главы Приморья Андрея Тарасенко о расширении перечня региональных наград. Поправки в действующий краевой закон утвердили на заседании краевого парламента в среду, 30 мая,

По инициативе Андрея Тарасенко в Приморье будут учреждены краевые отраслевые награды – почетным журналистам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры лесного хозяйства, образования, правоохранительных органов, рыбного хозяйства, связи, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, физической культуры и спорта, а также почетный строитель, шахтер, энергетик.

Помимо этого, жители региона смогут получить медаль «За особый вклад в развитие Приморского края».

Знаками отличия за достижения в различных отраслях будут награждать жителей Приморского края, имеющих стаж работы не менее 15 лет, заслуги в своем деле и поощрение федеральных органов государственной власти, Губернатора Приморского края или Законодательного Собрания региона.

Предполагается, что к наградам жители края смогут получить единовременные выплаты. Так, одному из награжденных почетным знаком Приморского края «Родительская доблесть» родителей (либо усыновителей) по их выбору, либо награжденному родителю (или усыновителю) из неполной семьи планируется выплачивать единовременное денежное поощрение – 57 471 рубля. Награжденные медалью «За особый вклад в развитие Приморского края» смогут получить 68 966 рублей. На эти цели из краевого бюджета в 2018 году планируется направить почти миллион рублей.

Отметим, ранее на встречах с населением и депутатами муниципалитетов Приморья Андрей Тарасенко неоднократно подчеркивал, что федеральные награды лимитированы, их могут получить лишь немногие, поэтому краю необходимо разработать собственную систему поощрения.

«У нас живут и работают тысячи талантливых и трудолюбивых людей, достойных наград, но так их и не получивших. 2018 год – юбилейный для края, мы празднуем 80-летие, поэтому символично было бы ввести новые награды именно в этом году», – отметил глава региона во время встречи с депутатами Уссурийского городского округа.

Законопроект также предполагает изменение наименования существующего знака отличия Приморского края «Почетный житель Приморского края» на «Почетный гражданин Приморского края». Ранее с этой просьбой к Андрею Тарасенко обратились представители краевого Совета почетных граждан региона.

Парламентарии большинством голосов одобрили поправки в краевой закон.