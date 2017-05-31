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В Приморье провели мониторинг экологической тропы в Лазовском заповеднике на острове Петрова
В Приморском крае научные сотрудники Лазовского заповедника в преддверии летнего сезона провели мониторинг экологической тропы на острове Петрова. На кордоне в бухте Петрова все готово к приему студенческого отряда «Тигр», который продолжит работы по благоустройству экологических троп и созданию туристической инфраструктуры в Лазовском заповеднике, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В этом году в Лазовский заповедник вновь приедет студенческий отряд «Тигр». Ребята будут работать на тропах «Бухта Песчаная» и «Остров Петрова», а также на кордоне в бухте Петрова, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.
На острове Петрова, знаменитом реликтовой тисовой рощей, ребята продолжат обустройство экологической тропы деревянным настилом, чтобы минимизировать воздействие туристических экскурсий на природу острова. Кроме того, тигровцы установят информационные стенды и обустроят подъем к смотровой площадке.
Специалисты заповедника оценили степень влияния экскурсионной деятельности на состояние природного комплекса острова. Главная опасность – это возможная эрозия почвы, вымывание и выбивание ее, обнажение корней растений на тропе. Чтобы контролировать ситуацию, подобный мониторинг проводится три раза в год – до начала туристического сезона, в середине и в по окончании его.
В процессе тщательного исследования состояния тропы и прилегающей к ней растительности какого-либо влияния человеческой деятельности на фитоциноз и жизненное состояние растений научные сотрудники не обнаружили. Тем не менее на некоторых участках тропы, проходящих по склонам, обнаружено некоторое уплотнение почвы. Поэтому было принято решение, что именно здесь в первую очередь будет построен деревянный настил, который полностью исключит влияние человека на растительность заповедного острова.
К приезду студенческого отряда «Тигр» на кордоне все готово: завезены пиломатериалы и инструменты для работы, подготовлены домики, туалеты, столовая, провиант. На целых полтора месяца – с 1 июня по 15 июля - бухта Петрова станет для ребят домом и местом полезной экологической деятельности.
В прошлом, 2016-м году, студенты обустроили часть экологической тропы на острове Петрова, установили перила на крутом склоне, благоустроили две смотровые площадки и территорию у родника. В бухте Петрова обновили домики для проживающих и для сотрудников заповедника, установили навесы от солнца и дождя.
Досье "Золотого Рога": Участниками отряда «Тигр» в этом году стали 20 студентов ДВФУ, Приморской сельскохозакадемии и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Студенческий экологический отряд «Тигр» – образовательно-просветительский проект, созданный Центром «Амурский тигр» с целью развития экотуризма на Дальнем Востоке России и подготовки специалистов для природоохранной сферы.
Автор фото - Александр Коньков.
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