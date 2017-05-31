Водителей поделят на опытных и возрастных

Банк России разработал проект указания, уточняющий порядок применения коэффициентов при определении стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителей. По мнению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря ЮРГЕНСА, детализация в применении коэффициентов поможет лучше определить «профиль» водителей, и стимулирует их к безопасной езде. На практике это означает, что услуга подорожает для более 10 млн россиян, для 18,5 млн - либо уменьшиться либо останется на прежнем уровне.

В проекте указания Банка России предложена более детальная разбивка, широкий диапазон коэффициентов по показателю «стаж» и «возраст» (по аналогии с автокаско). Теперь появились понижающие коэффициенты, чего раньше не было, для очень опытных и возрастных водителей. Например, для опытных водителей раньше коэфициент был 1, а теперь они получат скидку - для них коэффициент будет 0,66. Таким образом, скидка может достигать 34%. В действующей ныне системе для опытных водителей нет скидок, а для молодых водителей есть небольшой повышающий коэффициент, то есть опытные водители платят за молодых водителей, у которых высокая убыточность.

К примеру, для среднестатистического водителя (возраст 35 лет и стаж более 10 лет) скидка составит 12%, коэффициент 0,88. Для водителя возрастом 40 лет и со стажем более 14 лет скидка составит 24%, что уже существенно. С другой стороны, для водителя возрастом 25 лет и со стажем 3-4 года коэффициент будет 1,52 вместо 1, который действует сейчас.

По информации РСА, расчеты Банка России по этим коэффициентам проводились исходя из того, что средняя премия и сборы страховщиков в результате пересмотра коэффициентов не должны измениться. То есть опытные водители получают скидку, зато молодые и неопытные - повышающий коэффициент.

Проект изменений Банка России содержит предложения по реформированию коэффициента за аварийную езду – «бонус-малус» (КБМ). Так, предполагается, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, оно не будет меняться в течение года. «Это сделает значение КБМ более понятным и прозрачным для автовладельцев, будет мотивировать их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента», - считает Игорь Юргенс.

Новый механизм расчета КБМ призван сократить число жалоб, которые зачастую возникают из-за того, что человек может быть вписан в разные полисы - в результате один водитель может иметь несколько КБМ. Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом он гарантированно получает «малус» по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток.

Регулятором также рассматривается порядок применения коэффициента для полисов «мультидрайв» (сейчас при попадании автомобиля в ДТП повышающий коэффициент присваивается собственнику транспортного средства). По этой категории полисов предлагается установить повышенный размер ставки коэффициента, поскольку такой собственник вправе допустить к управлению автомобилем любого водителя по вине которого страховщик проводил выплаты по ОСАГО в прошлые периоды, или очень молодого.

Минфин РФ уже готовит поправки в закон об ОСАГО, которые учитывают число правонарушений на дорогах автовладельцами за предшествующий оформлению полиса ОСАГО период. Эти данные также будут влиять на определение стоимости полиса ОСАГО в будущем, если подобные изменения в закон будут приняты.

В филиале федеральной страховой компании деловой газете «Золотой Рог» заявили, что изменения в законодательстве об ОСАГО назрели давно: «Действующая система, безусловно, нуждается в корректировке. Но в чью пользу сыграют озвученные изменения, просчитать сложно. В любом случае, опытным и безаварийным водителям это должно понравиться».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.