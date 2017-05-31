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Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
Главный редактор «Русского репортера» презентует проект о Дальнем Востоке на МедиаСаммите. Виталий Лейбин выступит в качестве эксперта на сессии о журналистике и гражданских активистах и проведет мастер-класс, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита-2017.
Главный редактор журнала "Русский репортер" примет участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Виталий Лейбин выступит в качестве эксперта на сессии о журналистике и гражданских активистах, где презентует медиапроект о Дальнем Востоке, станет участником дискуссии о печатных СМИ и проведет мастер-класс.
Главный редактор журнала "Русский репортер" подтвердил свое участие в дискуссии "Печатные СМИ: новые форматы. Конвергентная редакция. Передовые практики федеральных изданий для дальневосточной прессы" и сессии "Журналистика и гражданские активисты – как вместе стать влиятельной силой", в ходе которой состоится презентация проекта "Медиаполигон. Дальний Восток. Созидатели". Также Виталий Лейбин проведет мастер-класс "Репортаж сегодня: как освещать события и писать о людях".
Досье "Золотого Рога": Медиаполигон — это международный молодежный учебно-практический семинар по журналистике. Образовательный проект ежегодно собирает сотни молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы за сутки показать, чем живет город. В ходе недельного интенсива перед участниками выступают ведущие журналисты нашей страны. Итогом недели становится совместное журналистское исследование города в формате 24-часовой онлайн-трансляции. Тотальная журналистика — это новый способ подачи информации о городе и его жителях. Текстовые заметки, видео и фотографии — в режиме реального времени участники передают материалы из разных точек города, которые складываются в единую хронологическую ленту.
— Для "Русского репортера" важно общение с коллегами в регионах — они жизнь знают лучше нас. К тому же для сохранения в будущем профессиональной журналистики нужна солидарность и инфраструктура общения профессионалов. На это работает МедиаСаммит, над этим работаем мы в "Русском репортере", в своих образовательных проектах, таких, как "Медиаполигон", при создании интернет-платформы для журналистов и сообществ "Лес.Медиа". И самое главное — как раз сейчас мы готовим большой общественный и образовательный проект "Медиаполигон. Дальний Восток. Созидатели", который пройдет сразу в девяти регионах Дальнего Востока с 3 по 8 июля. И на МедиаСаммите мы хотим найти партнеров и друзей, пригласить участников и вместе придумать форматы, — сказал Виталий Лейбин.
Как отметил главный редактор журнала "Русский репортер", также в ходе МедиаСаммита он хотел бы обсудить с его участниками, как сообщество журналистов и сообщества гражданских активистов могли бы друг друга усилить, стать действительно влиятельной в стране силой.
— Мы, конечно, в связи с этим будем обсуждать и наш Медиаполигон "Дальний Восток. Созидатели". Его темой, как понятно из названия, будет поиск "созидателей" – людей, которых меняют жизнь вокруг к лучшему: благотворителей, общественников, социальных предпринимателей и вообще выдающихся личностей.
Для репортера важно уметь говорить о хороших людях и проектах без лишнего пафоса и унылого "пиара", с драмой и конфликтом — иначе будет неинтересно и неискренне. А сообществам и общественникам важно увидеть, что без медиасообщества, и без честного разговора с ним трудно что-то изменить в стране, — сказал Виталий Лейбин.
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоится уже на следующей неделе. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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