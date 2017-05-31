В Приморье таможня дала "добро" северокорейскому парому

Таможенный досмотр парома ManGyongBong, совершившего на прошлой неделе второй рейс во Владивосток из порта Раджин (КНДР), нарушений не выявил.

«Контрольные действия не выявили нарушений таможенного законодательства, а также нарушений резолюций Совета безопасности ООН, предусматривающих применение ограничительных мер в отношении КНДР», - говорится в заявлении Владивостокской таможни.

Таможенники также проверили прибывших пассажиров и их багаж, в том числе с применением специальных технических средств таможенного контроля. Непосредственно на борту судна был проведен таможенный досмотр.

Первым рейсом парома 18 мая во Владивосток прибыли 16 человек, из них пять россиян, 11 - граждане КНР. В обратный рейс вечером 19 мая отправились семь пассажиров, из них четверо граждане КНР, трое россияне. Также на борту судна экипаж в составе 39 граждан КНДР. Груза на борту при прибытии и убытии на судне не было, во время стоянки у причалов морского порта Владивосток грузовые операции не проводились, говорится в документе.

25 мая паром выполнил второй рейс во Владивосток. По словам гендиректора компании «ИнвестСтройТрест» (оператор рейса) Владимира БАРАНОВА, теплоход прибыл с несколькими пассажирами, но без груза.

Паром «Mangyongbong» до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

Олег КЛИМЕНКО.