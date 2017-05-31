www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.52 р. 100 JPY: 50.92 р.
EUR: 62.95 р. 10 CNY: 82.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

В Приморье таможня дала "добро" северокорейскому парому

31 Мая 2017, 16:10 | Приморье

Таможенный досмотр парома ManGyongBong, совершившего на прошлой неделе второй рейс во Владивосток из порта Раджин (КНДР), нарушений не выявил.

 

«Контрольные действия не выявили нарушений таможенного законодательства, а также нарушений резолюций Совета безопасности ООН, предусматривающих применение ограничительных мер в отношении КНДР», - говорится в заявлении Владивостокской таможни.

Таможенники также проверили прибывших пассажиров и их багаж, в том числе с применением специальных технических средств таможенного контроля. Непосредственно на борту судна был проведен таможенный досмотр.

Первым рейсом парома 18 мая во Владивосток прибыли 16 человек, из них пять россиян, 11 - граждане КНР. В обратный рейс вечером 19 мая отправились семь пассажиров, из них четверо граждане КНР, трое россияне. Также на борту судна экипаж в составе 39 граждан КНДР. Груза на борту при прибытии и убытии на судне не было, во время стоянки у причалов морского порта Владивосток грузовые операции не проводились, говорится в документе.

25 мая паром выполнил второй рейс во Владивосток. По словам гендиректора компании «ИнвестСтройТрест» (оператор рейса) Владимира БАРАНОВА, теплоход прибыл с несколькими пассажирами, но без груза.

Паром «Mangyongbong» до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

Олег КЛИМЕНКО.

 

Автор:
Теги: таможня  mangyongbong 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru