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За дороги в Приморье взялись общественники
С начала года на плохих дорогах Приморского края погибло 27 человек
Рейтинг «убитых» дорог составили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и отправили его к властям края. По словам одного из членов организации, жители нанесли на интерактивную карту 137 «убитых» дорог; количество участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, имеет протяженность свыше 160 км. В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» приняли участие около 800 приморцев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Наибольшее количество проблем выявлено во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Надеждинском и Хасанском районах и на участке трассы Владивосток – Находка. Здесь же максимальную активность проявляют и жители, которые активно работают с региональным штабом. Во Владивостоке уже поставлено на учет 79 проблемных автодорог протяженностью 55 км, за решение этих проблем подано около 700 голосов жителей краевого центра. В Уссурийске выявлено шесть проблемных автодорог», – отметил член ОНФ.
Все свои наработки, по сообщению представителя объединения, они отправили в администрацию Приморского края, а также в муниципальные органы власти. А чтобы скорее исправить проблемные участки, обращения послали и в прокуратуру.
За качеством Приморских дорог смотрят не только представители общественных организаций. Так, сотрудники ГИБДД по Приморскому краю только в этом году возбудили более 900 административных дел в отношении должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при ремонте и содержанию дорог, в том числе в отношении департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. В плачевном состоянии находятся многие автострады Приморского края среди них трассы «Артем – Находка – порт Восточный», «Осиновка – Рудная пристань», «Раздольное - Хасан», «Уссурийск - Пограничный».
Специалисты добавили, что на устранение выявленных недостатков на дорогах выдано более1,7 тыс. предписаний к юридическим и должностным лицам, а также собственникам автодорог и дорожно-эксплуатационным организациям. Но ситуация пока кардинально не меняется.
В Приморском крае с начала 2017 года на проблемных участках погибло 27 человек, а 530 получили ранение, сообщили в ГИБДД по Приморскому краю. В крае на пешеходных переходах погибло два человека, а 80 человек получили травмы.
В Приморье насчитывает более 750 пешеходных переходов, которые не соответствуют установленным требованиям, из них на 590 переходах изношена дорожная разметка – зебра, на 147 неправильно установлены дорожные знаки, а перед 42 переходами необходимо сделать «лежачего полицейского».
Самыми опасными во Владивостоке сотрудники ГИБДД считают переходы в районе улиц: Калинина, Харьковской, Фадеева, Черемуховой, Ватутина, Нейбута, Пограничной, Батарейной, Никифорова, Интернациональной, Сахалинская и многих других. По этому поводу выписываются постановления в отношении мэрии города.
За неудовлетворительное содержание пешеходных переходов в этом году возбудили более 100 административных дел, сотрудники Госавтоинспекции выписали 286 предписаний. По словам экспертов, в надлежащие состояние привели около 140 пешеходных переходов, в большинстве случаев были исправлены «недостатки зимнего содержания переходов».
Все автодороги делятся на три категории: федеральные, краевые и муниципальные. При этом каждую из этих дорог обслуживают разные компании. Как сообщили в ГИБДД, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, или в случаях, если автомобильные дороги переданы в доверительное управление, - госкомпании «Российские автомобильные дороги» (ДальУпрАвтоДор). За краевые дороги отвечает департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. А за муниципальными дорогами смотрят органы местного самоуправления.
В век общей компьютеризации встает вопрос на повестку дня о фото- и видеофиксации нарушений. Пока в Приморском крае установлено 52 рубежа контроля, включающих в себя более 140 приборов автоматической фотофиксации. Они отслеживают нарушение скоростного режима. Во Владивостоке существует 7 маршрутов, на которых работает так называемый «Паркон» (технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД). В основном он фиксирует нарушения, связанные с правилами остановки: под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и тротуарах. По словам экспертов, такие же автомобили с фиксацией власти края планируют ввести в других городах края.
Собственниками приборов «Паркон» в настоящее время является администрация Приморья, а вынос постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа осуществляется автоматизированной фиксации правонарушений. Коммерческих компаний в этом сегменте рынка нет. А вот эвакуационную деятельность в краевой столице полностью осуществляют коммерческие компании.
«В городе Владивостоке услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки или хранению транспортных средств, а также их возврату предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в соответствующий реестр департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края. Вопрос о выборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих данные услуги, а также внесение их в соответствующий реестр, к компетенции Госавтоинспекции не относятся», - ответили в ГИБДД на запрос Деловой газеты «Золотой Рог».
Всего за 4 месяца 2017 года сотрудниками Госавтоинспекцией возбуждено более 238 тыс. административных дел на общую сумму более 132 млн рублей. Почти 98% от всех штрафов по ПДД связано с нарушением скоростного режима.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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