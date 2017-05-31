Судебные процессы, связанные с Игорем Пушкаревым, запутываются все сильнее

Спустя год после ареста мэра судебный процесс обрел несколько сюжетных линий, которые тесно переплетаются друг с другом, вовлекая в свой водоворот все больше людей, инстанций и организаций. Уголовное дело, по которому арестованы Игорь и Андрей ПУШКАРЕВЫ, пока не передано в суд, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Не поставлена точка и в арбитражном споре вокруг расследования Федеральной антимонопольной службы, выводы которого легли в основу обвинений против мэра Владивостока. Однако накануне годовщины обезглавливания Владивостока в каждом из «пушкаревских» процессов произошли события, серьезно влияющие на дальнейший ход дел.

Год, прожитый зря

Если в 2007 году путь от ареста мэра Владимира НИКОЛАЕВА до вынесения ему обвинительного приговора был пройден всего за девять с половиной месяцев, то прогнозировать, когда завершатся уголовные и арбитражные процессы, связанные с персоной Игоря Пушкарева, пока невозможно. Но уже очевидно, что точка в этих делах вряд ли будет поставлена до 10 сентября этого года, когда во Владивостоке изберут новый состав городских депутатов.

Противостояние силовиков и Игоря Пушкарева идет по нескольким фронтам, которые условно можно обозначить как «Дело братьев», «Дело о закупках», «Дело охранников» и «Пушкарев в Европе». Максимальный резонанс на данный момент вызывает, пожалуй, «дело братьев», то есть уголовный процесс в отношении мэра Владивостока, его брата Андрея Пушкарева, возглавляющего ООО «Востокцемент», и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. На минувшей неделе Московский городской суд продлил срок содержания в СИЗО «Матросская тишина» Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова до 1 сентября - к тому моменту они будут лишены свободы уже 15 месяцев. Срок домашнего ареста Андрея Пушкарева продлен на месяц, до 24 июня.

В настоящее время фигуранты уголовного дела знакомятся с его материалами (Андрей Лушников делать это отказался), что может свидетельствовать о скорой передаче дела в суд для рассмотрения по существу. Важными обстоятельствами в этой связи являются недавнее исключение администрации Владивостока из числа потерпевших по данному делу, а также утяжеление обвинения в отношении братьев Пушкаревых якобы имевшей место взяткой. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», взяткодателем, по версии СКР, выступил родной брат градоначальника Андрей Пушкарев, а общую сумму «поощрения» следователи оценили в 75 млн рублей. Новые обвинения в адрес братьев являются наиболее серьезными в плане возможной ответственности: речь может идти о штрафах в 6-7 млрд рублей для каждого. Кроме того, обвинительный приговор суда может повлечь за собой длительный запрет занимать определенные должности и участвовать в выборах, что фактически закроет Игорю Пушкареву возможность вернуться в политику.

В ближайшие дни должно финишировать так называемое «дело охранников» Андрея Пушкарева, рассматриваемое Фрунзенским районным судом Владивостока. Олег ФЕЦЫЧ и Антон ТАЮРСКИЙ обвиняются в воспрепятствовании деятельности корреспондента телеканала «Россия» Павла БРЫКИНА, прибывшего во Владивосток снимать фильм о бизнес-империи Пушкаревых, путем нанесения последнему побоев. Гособвинение просит назначить обоим охранникам по 2,5 года лишения свободы условно.

Новый поворот в «деле о закупках»

Май стал отправной точкой нового этапа и в арбитражном «деле Пушкарева», о котором «Золотой Рог» рассказывал неоднократно. Напомним, что в начале мая Арбитражный суд Приморского края отложил повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных строительных материалов для нужд администрации Владивостока до тех пор, пока Верховный суд РФ не рассмотрит кассационную жалобу МУПВ «Дороги Владивостока» (аналогичные жалобы в ВС РФ направили также ООО «Востокцемент» и администрация Владивостока) на решение АС Дальневосточного округа от 10 марта, которым были отменены удобные для защиты Игоря Пушкарева выводы нижестоящих инстанций об отсутствии злоупотреблений со стороны руководства МУП и мэра Владивостока.

«Арбитражный суд полагает, что по смыслу подпункта 1 п. 1 ст. 143 АПК РФ возможно, в том числе, приостановление производства по делу до принятия судебного акта в рамках иной процессуальной процедуры по данному делу, в том числе, в случае, если принятие такого судебного акта при одновременном рассмотрении дела по существу спора может повлечь принятие противоречащих один другому судебных актов», - говорится в определении АС Приморского края от 12 мая 2017 года.

Однако 24 мая прокуратура Приморского края подала апелляцию на данное определение в вышестоящую инстанцию - Пятый арбитражный апелляционный суд. Возможно, что к такому решению надзорный орган подтолкнуло отсутствие определенности со сроками рассмотрения вышеупомянутых жалоб в Верховном Суде и, следовательно, продолжения арбитражного процесса в Приморье. Согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, кассационные жалобы (представления) вместе с делом рассматриваются судебной коллегией ВС РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения соответствующего определения. Но на практике этот интервал обычно оказывается больше - например, сейчас коллегия ВС по экономическим спорам рассматривает жалобы, поданные еще зимой.

Из графика рассмотрения кассационных жалоб на сайте ВС РФ становится ясно, что как минимум до конца июля жалобы «Востокцемента», «Дорог Владивостока» и мэрии рассматриваться не будут. График на более отдаленную перспективу еще не сформирован. Таким образом, если решение АС Приморского края об отложении нового рассмотрения дела УФАС не будет отменено в ближайшее время, то вопрос о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства при закупках материалов для МУП «Дороги Владивостока» повиснет в воздухе на неопределенный период. Это, как считают некоторые, может ослабить позиции обвинения по уголовному «делу Пушкарева» при передаче дела в суд: рискнем предположить, что выступать в процессе над градоначальником гособвинителю будет комфортнее, имея под рукой «обвинительный» вердикт Арбитражного суда. Пока же складывается впечатление, что единственным железобетонным аргументом стороны обвинения являются слова судьи Мосгорсуда Андрея СУВОРОВА, вынесенные в заголовок.

Поучаствовать в «деле Пушкарева» может и Европейский суд по правам человека, где адвокаты мэра оспаривают законность его ареста. Жалобу защиты Пушкарева ЕСПЧ принял к производству в январе, однако даже примерный срок ее рассмотрения неизвестен. Для примера можно привести ситуацию с жалобой оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО на приговор по делу «Кировлеса»: решение по поданной еще в 2013 году жалобе ЕСПЧ принял только в феврале 2016 года.

Андрей СЕРОВ.