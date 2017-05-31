Общество без барьеров

В краевом парламенте обсудили, как сделать жизнь в Приморье комфортной для людей с ограниченными возможностями

Сегодня в Приморье зарегистрировано 120 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для подавляющего большинства из них актуальными остаются вопросы создания безбарьерной среды, доступа к образованию и занятиям спортом. О том, как сделать государственные программы, направленные на улучшение качества жизни инвалидов, более эффективными, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на минувшей неделе поговорили с теми, на кого эти программы ориентированы - представителями общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями из разных муниципалитетов края.

Вопросам социальной адаптации инвалидов и создания безбарьерной среды было посвящено выездное заседание комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, которое состоялось 23 мая в кампусе ДВФУ на Русском острове. По словам председателя комитета Игоря ЧЕМЕРИСА, главной целью откровенного разговора стал анализ проблем, препятствующих интеграции этих людей в социокультурную жизнь.

- Как-то в одном из муниципальных образований при осмотре социального объекта я спросил, почему нет пандуса? Глава мне ответил, что инвалиды сюда не ездят. Так, может, они потому и не ездят, что пандуса нет? Эта история в целом характеризует ситуацию с доступностью инфраструктуры для инвалидов, - объяснил актуальность вопроса председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, принявший участие в обсуждении. – К счастью, за последние годы ситуация начала выправляться: в стране и крае принят ряд законодательных мер, действует программа «Доступная среда», развивается система инклюзивного образования. Краевой парламент будет и далее контролировать работу органов исполнительной власти в этом направлении.

С докладами о работе по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан выступили руководители нескольких департаментов администрации Приморья. Свое мнение, которое не всегда совпадало с точкой зрения чиновников, высказали и представители организаций, объединяющих инвалидов Приморья. Так, по словам руководителя приморского отделения Всероссийского общества слепых Дмитрия ПОТАШЕВА, несмотря на то, что в Приморском крае проводится большая работа по недопущению дискриминации граждан по признаку инвалидности, доступность объектов и услуг для нужд инвалидов пока еще вызывает немало вопросов. Зачастую к созданию безбарьерной среды органы власти на местах подходят формально.

- Мы хотели бы принимать действенное участие в реализации программы «Доступная среда» в Приморском крае. И многие руководители наших местных отделений вои являются членами координационных советов по реализации «Доступной среды» в своих муниципалитетах. Но, несмотря на это, нас на территориях не всегда принимают всерьез, – посетовала руководитель краевой организации Всероссийского общества инвалидов Ольга ДЕРЕВЦОВА.

Инвалидов края интересовали такие вопросы, как оборудование спортивных объектов, объектов здравоохранения, автовокзалов и автостанций, а также общественного транспорта под их нужды, а также проведение выездных мероприятий для инвалидов в муниципалитетах. Опытом организации мероприятий для людей с ограниченными возможностями поделилась член экспертного совета по культуре Приморского края Юлия БАРХАНОВА. По ее словам, социализации лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посредством обучения, труда, искусства, культуры и спорта способствует проект «Возможности без границ»: начавшийся с локального конкурса инклюзивного танца, сегодня проект обеспечивает работу постоянных обучающих площадок по теннису, плаванию, баскетболу и регби на колясках, инклюзивному танцу, вокалу, живописи, музыке и драматическому искусству.

Отдельной темой разговора стало трудоустройство инвалидов. Представители крупных предприятий края, таких как завод «Прогресс», «Дальзавод», «Уссурийский локомотиворемонтный завод», рассказали об успехах таких граждан на производстве, а также поделились опытом создания специальных условий труда для людей с ограничениями здоровья.

В свою очередь, представители организаций инвалидов отметили, что людям с ограниченными возможностями зачастую предлагаются самые низкооплачиваемые вакансии. Согласно озвученным на комитете данным, в 2016 году в Приморье были трудоустроены 502 инвалида, что составляет лишь четверть от всех обратившихся в службу занятости и менее 10 процентов от общего числа инвалидов в крае. Одним из выходов из этой ситуации, по мнению участников заседания, мог бы стать целевой набор для данной категории граждан в приморские вузы по заказу предприятий региона.

- Сегодня мы услышали реальную, а не приукрашенную, статистику. Хочу поблагодарить вас за вашу активность, - обратился к представителям объединений инвалидов председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

- Самый главный итог совещания – сближение позиций исполнительной власти и людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы реализуем масштабные программы по созданию доступной среды для таких граждан, но зачастую это делается без учета из мнения. Уверен, что депутатский корпус возьмет это на заметку, - прокомментировал итоги заседания депутат социального комитета Сергей СЛЕПЧЕНКО.

В своем решении по итогам заседания комитет рекомендовал администрации Приморья улучшить взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Кроме того, депутаты ожидают продолжения работы по созданию условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, реализации творческого потенциала, активного участия в общественной жизни. Еще одна рекомендация касается усиления контроля за приемом людей с ограниченными возможностями на работу в рамках установленных квот.

Артем СТРОГИН.