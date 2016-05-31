Владивосток дал старт Забегу Добрых дел

Более 600 человек приняли участие в Забеге Добрых дел во Владивостоке

Забег Добрых дел, целью которого является поддержка детей, страдающих редким генетическим заболеванием - буллезным эпидермолизом (дети-«бабочки) прошел в минувшее воскресенье на Центральной площади Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие, организованное под эгидой благотворительного фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», Промсвязьбанка, Федерального дорожного агентства, объединило вокруг себя многих неравнодушных граждан – частных лиц и крупные бизнес-корпорации.



















Команды «Росавтодор», «Геометрия фитнеса», «Альянс телеком», сети фитнес-клубов «Альянс» и другие не только выступили спонсорами забега, но и активными бегунами. Представители издательской компании «Золотой Рог» (информационный спонсор забега) также бежали в этой дружной компании. Легенда российского рока Борис ГРЕБЕНЩИКОВ в некоторой степени благословил российский Забег Добрых дел, выведя во Владивостоке на старт хрупких принцесс – Дашу КОШМАН, Линнету МАРКОВУ и Дарью БОГАЧЕВУ. Вместе со своими мамами девочки пробежали почетную стометровку. Вера в свои силы и в выздоровление, безусловно, поможет им в дальнейшей жизни, и впечатления от такой масштабной акции надолго останутся в их сердце.

Старт основному забегу дал глава администрации г. Владивосток Игорь ПУШКАРЕВ. Массовое единение, которое испытывали многочисленные владивостокцы, пробегая от кинотеатра «Уссури» до остановки Лазо и обратно (по маршруту 2 км), а также смельчак, рискнувшие сделать рывок до стадиона Авангард и в обратную сторону (по маршруту 10 км), было поддержано барабанной дробью прекрасных барабанщиц.

Первые места на дистанции 2 км получили Роман ЗОЗУЛЯ, Евгения ПЕТРОВСКАЯ, на дистанции 10 км первыми пришли Михаил ШЕБОЛТАСОВ и Анна КОХАН. Почти каждый финишировавший получил памятную медаль об участии, а также приятные лакомства и мороженое. Как заметил представитель бегового клуба RunDNSRun Константин ЗЫРЯНОВ, Забег Добрых дел оказался не только хорошей возможностью продемонстрировать отношение к детям, нуждающимся в заботе, но и очередной тренировкой перед серьезными спортивными мероприятиями, в частности трейловым забегом «Barabash Trail» в национальном парке «Земля Леопарда».

Буллезный эпидермолизм, болезнь, которой страдают дети, столь же редка и столь неумолима. Фактически оставляет родителей и детей один на один с несладким диагнозом. По словам Елены Кошман, мамы Даши из пос. Дунай Приморского края, на периодическую ежемесячную реабилитацию ребенка требуется от 50 до 150 тыс. рублей, такие средства удается собрать только силами неравнодушных людей, спонсоров. Вот и в ходе Забега Добрых дел семье Дарьи и других девочек поступили специализированные посылки из Москвы со всем необходимым, но такая помощь нужна постоянно.

А Забег Добрых дел передал эстафетную палочку Иркутску, Челябинску, Новосибирску, Новороссийску и Санкт-Петербургу. Итоговый забег состоится 26 июня в Москве.

Яна МАЛЬЦЕВА. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.